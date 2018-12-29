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Общество | В Пензе прокуроры связали носки и шапки для недоношенных детей

29.12.2018|13:48
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В рамках благотворительной акции «28 петелек для жизни» жители Пензенской области связали для малышей, родившихся раньше срока, более 300 вещей.

«На призыв откликнулось более 100 неравнодушных человек, передав для недоношенных деток 45 пледиков, 70 шапочек, 145 пар носочков, 21 жилеточку и 18 осьминожков», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новорожденным с экстремально низкой массой тела эти вещи жизненно необходимы, так как организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание.

«Огромное спасибо нашим жителям за добрые сердца и теплые умелые руки. Все вещички нам очень пригодились», - поблагодарила главный неонатолог Пензенской области Людмила Филимонова.

Самыми активными участниками акции стали жители Башмаковского района, работники прокуратуры Первомайского района г. Пензы, ученики и педагоги новой школы в Засечном, домохозяйки и пенсионеры.

Вязали пледы, носки и шапки для малышей и сотрудницы следственного управления (а также их мамы и бабушки), сообщила старший помощник управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Шерстяные вещи большого размера передали подопечным корпуса раннего детства областной детской больницы.

Акция «28 петелек для жизни» завершилась, но вязаные изделия можно продолжать привозить в перинатальный центр (улица Лермонтова, 28Б). Телефон для справок 8-964-870-76-79.

Источник — фото health.pnzreg.ru, penza.sledcom.ru
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Гость|29.12.2018 14:02|

Трэшовый заголовок. Уже даже и неважно, в чем суть

Гость|29.12.2018 14:05|

Бред какой-то

Гость|29.12.2018 14:10|

поржал над заголовком...даже статью не читал

Гость|29.12.2018 14:23|

Что за дебильный заголовок? Можно было написать-Добрые и неравнодушные люди ещё есть.

Гость|29.12.2018 14:27|

не тем занимаються

Гость|29.12.2018 14:27|

Прокуроры могут шить дела,а вяжут обычно менты!!!

Гость|29.12.2018 14:28|

идиотизм полный в россии

Гость|29.12.2018 14:30|

А все твои подруги, зин, все вяжут шапочки для зим. От ихних скучных образин, дуреешь зин!!!

Гость|29.12.2018 14:34|

А я думала, что прокуроры только шить умеют.... а вон оно чО!..

Гость|29.12.2018 14:46|

Гость писал(a):

А все твои подруги, зин, все вяжут шапочки для зим. От ихних скучных образин, дуреешь зин!!!
А валька из цпкао, она так очень ничего. Помнишь, нет? ты к ней приставал на новоселье.

Гость|29.12.2018 14:47|

«Указ семь-восемь шьешь, начальник»))

Гость|29.12.2018 14:50|

Указ от 7августа, семь–восемь, как ты его назоваешь, у тебя на лбу написан. Эх, ты босота.

Гость|29.12.2018 14:55|

сам ты босота, а я недоношенный))

Гость|29.12.2018 15:03|

Нечем заняться чтоль?

Гость|29.12.2018 15:10|

Журналисты название для стеба "придумали"? Все желание отобъёте прокурским дела добрые "вязать".

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Имя: Гость
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