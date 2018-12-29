29.12.2018 | 13:48

В рамках благотворительной акции «28 петелек для жизни» жители Пензенской области связали для малышей, родившихся раньше срока, более 300 вещей.

«На призыв откликнулось более 100 неравнодушных человек, передав для недоношенных деток 45 пледиков, 70 шапочек, 145 пар носочков, 21 жилеточку и 18 осьминожков», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новорожденным с экстремально низкой массой тела эти вещи жизненно необходимы, так как организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание.

«Огромное спасибо нашим жителям за добрые сердца и теплые умелые руки. Все вещички нам очень пригодились», - поблагодарила главный неонатолог Пензенской области Людмила Филимонова.

Самыми активными участниками акции стали жители Башмаковского района, работники прокуратуры Первомайского района г. Пензы, ученики и педагоги новой школы в Засечном, домохозяйки и пенсионеры.

Вязали пледы, носки и шапки для малышей и сотрудницы следственного управления (а также их мамы и бабушки), сообщила старший помощник управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Шерстяные вещи большого размера передали подопечным корпуса раннего детства областной детской больницы.

Акция «28 петелек для жизни» завершилась, но вязаные изделия можно продолжать привозить в перинатальный центр (улица Лермонтова, 28Б). Телефон для справок 8-964-870-76-79.