15.02.2019 | 09:43

На личном приеме, который провел глава администрации Пензы в четверг, 14 февраля, к нему обратилась жительница улицы Ладожской, недовольная изменением маршрута автобусов № 82с и 66.

Ранее жители улицы Ладожской жаловались, что автобусы № 66 («Арбековская застава» - «Аэропорт») и 82с («ГПЗ-24» - «ТЦ «Мега Пенза») сначала доезжают по проспекту Строителей до конечных остановок и лишь на обратном пути проходят по Ладожской. В результате пассажиры теряли время, а некоторые кондукторы требовали с них двойную плату.

Осенью в связи с обращениями горожан в схему движения этих автобусов были внесены изменения. В микрорайоне Арбеково они стали двигаться от остановки «Кольцевая» через «Ул. Ладожскую» - «Дачную» - «По требованию (ул. Лядова, 64)» и далее по маршруту.

Однако в январе автобусы № 66 и 82с вновь вернулись к старой схеме движения.

«Виктор Кувайцев распорядился выехать на место вместе с заявительницей и представителем компании-перевозчика, посмотреть возможные варианты и в течение ближайших двух недель предложить оптимальное решение проблемы», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.