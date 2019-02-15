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Общество | Пензенцы вновь недовольны маршрутами автобусов № 82с и 66

15.02.2019|09:43
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На личном приеме, который провел глава администрации Пензы в четверг, 14 февраля, к нему обратилась жительница улицы Ладожской, недовольная изменением маршрута автобусов № 82с и 66.

Ранее жители улицы Ладожской жаловались, что автобусы № 66 («Арбековская застава» - «Аэропорт») и 82с («ГПЗ-24» - «ТЦ «Мега Пенза») сначала доезжают по проспекту Строителей до конечных остановок и лишь на обратном пути проходят по Ладожской. В результате пассажиры теряли время, а некоторые кондукторы требовали с них двойную плату.

Осенью в связи с обращениями горожан в схему движения этих автобусов были внесены изменения. В микрорайоне Арбеково они стали двигаться от остановки «Кольцевая» через «Ул. Ладожскую» - «Дачную» - «По требованию (ул. Лядова, 64)» и далее по маршруту.

Однако в январе автобусы № 66 и 82с вновь вернулись к старой схеме движения.

«Виктор Кувайцев распорядился выехать на место вместе с заявительницей и представителем компании-перевозчика, посмотреть возможные варианты и в течение ближайших двух недель предложить оптимальное решение проблемы», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|15.02.2019 09:57|

Автобусы большой вместимости снимут и заменят маршрутками. Чтобы жалующиеся сначала думали, а потом записывались на прием.

Гость|15.02.2019 10:39|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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