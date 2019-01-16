16.01.2019 | 18:31

В Пензе утратил силу приказ городского управления транспорта и связи об изменении маршрутов автобусов № 66 и 82с. Осенью их пустили по улице Ладожской, теперь они снова перестанут там ездить.

Приказ был подписан и. о. начальника управления Михаилом Глушковым во вторник, 15 января, на основании обращений ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс», говорится в муниципальной газете «Пенза» (выпуск № 2 от 16 января).

Ранее жители улицы Ладожской жаловались, что автобусы № 66 или 82с сначала доезжают по проспекту Строителей до конечных остановок и лишь на обратном пути проходят по Ладожской. В результате людям приходится делать круг и терять время, а некоторые кондукторы требуют с них двойную плату.

Осенью в связи с обращениями горожан в схему движения автобусов № 66 («Арбековская застава» - «Аэропорт») и 82с («ГПЗ-24» - «ТЦ «Мега Пенза») были внесены изменения. В микрорайоне Арбеково автобусы обоих маршрутов стали двигаться от остановки «Кольцевая» через «Ул. Ладожскую» - «Дачную» - «По требованию (ул. Лядова, 64)» и далее по маршруту.

Теперь автобусы вернутся к старой схеме.