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Общество | В Пензе автобусы № 66 и 82с снова перестанут заезжать на улицу Ладожскую

16.01.2019|18:31
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В Пензе утратил силу приказ городского управления транспорта и связи об изменении маршрутов автобусов № 66 и 82с. Осенью их пустили по улице Ладожской, теперь они снова перестанут там ездить.

Приказ был подписан и. о. начальника управления Михаилом Глушковым во вторник, 15 января, на основании обращений ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс», говорится в муниципальной газете «Пенза» (выпуск № 2 от 16 января).

Ранее жители улицы Ладожской жаловались, что автобусы № 66 или 82с сначала доезжают по проспекту Строителей до конечных остановок и лишь на обратном пути проходят по Ладожской. В результате людям приходится делать круг и терять время, а некоторые кондукторы требуют с них двойную плату.

Осенью в связи с обращениями горожан в схему движения автобусов № 66 («Арбековская застава» - «Аэропорт») и 82с («ГПЗ-24» - «ТЦ «Мега Пенза») были внесены изменения. В микрорайоне Арбеково автобусы обоих маршрутов стали двигаться от остановки «Кольцевая» через «Ул. Ладожскую» - «Дачную» - «По требованию (ул. Лядова, 64)» и далее по маршруту.

Теперь автобусы вернутся к старой схеме.

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Гость|16.01.2019 18:43|

Мне вообще параллельно куда они заезжать будут. Я в Лопуховке живу.

Гость|16.01.2019 18:44|

Все для людей... Зачем столько маршрутов едут в заставу?!

Гость|16.01.2019 18:49|

А Лопуховка рядом с Тутуновкой?

Гость|16.01.2019 18:56|

То есть Гранат и прочая Ладожская в результате нехитрых комбинаций вообще остались без нормального транспорта?

Гость|16.01.2019 19:03|

Гость писал(a):

Мне вообще параллельно куда они заезжать будут. Я в Лопуховке живу.
Дачу ЕГО стережешь?

Гость|16.01.2019 19:08|

Братья Фомины и Тюгаев совместно с администрацией города продолжают издеваться над жителями города.В Симферополе это закончилось всё просто,за невыполнение контрактных условий все договора с частниками были расторгнуты,а на эти маршруты вышел муниципальный перевозчик,на новых взятых в лизинг автобусах.

Имя: Гость
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