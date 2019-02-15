15.02.2019 | 16:53

В Пензе собираемость взносов на капремонт с 56% от начисленных взносов в 2014 году выросла до 108,07% в 2018-м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта многоквартирных домов.

Пензенцы платят исправнее, чем россияне в целом: общая собираемость взноса по стране за 2018 год составила 95,21%.

«Рекордная для региона собираемость взносов на капитальный ремонт отмечена за декабрь — 124,27%. Превышение 100-процентного уровня оплаты связано с погашением собственниками помещений в многоквартирных домах задолженности за предыдущие периоды», - пояснили в региональном фонде.

В 2014 году (ноябрь, декабрь) процент сбора взносов на капитальный ремонт на общем счете регоператора составлял 56%, в 2015-м - 76%, в 2016-м - 86%, в 2017-м - 96%.

По информации фонда, в 2014 году, когда были введены взносы, довольно большая часть собственников жилья настороженно отнеслась к новшеству, но постепенно ситуация изменилась. «Видя, как ведется работа в тех МКД, которые «стояли в очереди» на первую пятилетку, как все больше домов обновляются благодаря региональной программе, жители области стали с большим доверием относиться к системе капитального ремонта», - отметили в фонде.

Жильцы Ново-Черкасской, 5, встретили 2019 год в недоремонтированном доме. Процесс начался в августе: в здании послевоенной постройки планировалась замена сетей и кровли по программе капремонта. «Крышу скинули, разобрали и натянули пленку. Больше никому ничего не надо. Заявили, что денег нет», - рассказала жительница дома Ольга Редько.

Дом № 86а на проспекте Победы перенес капитальный ремонт. «Капитальный ремонт провела подрядная организация ООО «Приоритет». Они начали с августа, до сих пор у нас ничего не сделано добром, сделали на полную двойку. В моем подъезде вообще капает вода, они сказали: труба набухнет - и капать перестанет. Залатали скотчем, чем могли, все равно капает», - пожаловалась местная жительница.

Из-за смены лифта по программе капремонта обитатели двух высоток в Заречном и семи в Пензе (8 Марта, 27, 27а, Карпинского, 15а, 5-й Виноградный проезд, 24, Кулибина, 15а, Антонова, 11 и 12) на несколько месяцев остались без подъемных кабин.

«У меня двое детей. Я на 9-й этаж таскаю детей по несколько раз в день, даже погулять элементарно с детьми невозможно выйти, потому что это очень тяжело. Я уже всю спину надорвала, если честно», - рассказала о пережитом пензячка из дома без лифта.