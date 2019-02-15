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Общество | Пензенцы бьют рекорды по собираемости взносов на капремонт

15.02.2019|16:53
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В Пензе собираемость взносов на капремонт с 56% от начисленных взносов в 2014 году выросла до 108,07% в 2018-м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта многоквартирных домов.

Пензенцы платят исправнее, чем россияне в целом: общая собираемость взноса по стране за 2018 год составила 95,21%.

«Рекордная для региона собираемость взносов на капитальный ремонт отмечена за декабрь — 124,27%. Превышение 100-процентного уровня оплаты связано с погашением собственниками помещений в многоквартирных домах задолженности за предыдущие периоды», - пояснили в региональном фонде.

В 2014 году (ноябрь, декабрь) процент сбора взносов на капитальный ремонт на общем счете регоператора составлял 56%, в 2015-м - 76%, в 2016-м - 86%, в 2017-м - 96%.

По информации фонда, в 2014 году, когда были введены взносы, довольно большая часть собственников жилья настороженно отнеслась к новшеству, но постепенно ситуация изменилась. «Видя, как ведется работа в тех МКД, которые «стояли в очереди» на первую пятилетку, как все больше домов обновляются благодаря региональной программе, жители области стали с большим доверием относиться к системе капитального ремонта», - отметили в фонде.

Жильцы Ново-Черкасской, 5, встретили 2019 год в недоремонтированном доме. Процесс начался в августе: в здании послевоенной постройки планировалась замена сетей и кровли по программе капремонта. «Крышу скинули, разобрали и натянули пленку. Больше никому ничего не надо. Заявили, что денег нет», - рассказала жительница дома Ольга Редько.

Дом № 86а на проспекте Победы перенес капитальный ремонт. «Капитальный ремонт провела подрядная организация ООО «Приоритет». Они начали с августа, до сих пор у нас ничего не сделано добром, сделали на полную двойку. В моем подъезде вообще капает вода, они сказали: труба набухнет - и капать перестанет. Залатали скотчем, чем могли, все равно капает», - пожаловалась местная жительница.

Из-за смены лифта по программе капремонта обитатели двух высоток в Заречном и семи в Пензе (8 Марта, 27, 27а, Карпинского, 15а, 5-й Виноградный проезд, 24, Кулибина, 15а, Антонова, 11 и 12) на несколько месяцев остались без подъемных кабин.

«У меня двое детей. Я на 9-й этаж таскаю детей по несколько раз в день, даже погулять элементарно с детьми невозможно выйти, потому что это очень тяжело. Я уже всю спину надорвала, если честно», - рассказала о пережитом пензячка из дома без лифта.

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Гость|15.02.2019 17:05|

За капремонт главное в деревне ЗАРЯ платить. Несчастные люди.

Гость|15.02.2019 17:09|

Город Глупов. Население - глуповцы.

Гость|15.02.2019 17:23|

А дома все так же разваливаются..

Гость|15.02.2019 17:44|

Пензенцы тут ни при чём - это пензенские суды бьют рекорды. Причем не всегда в строгом соответствии с законодательством (судебные решения оспорить практически невозможно - люди узнают когда деньги уже сняли с банковских карт, вычли из зарплаты и т.п.).

Гость|15.02.2019 17:45|

Хорошо с таким народом глупым жить. Только вот беда, стали умнеть и уезжать отсюда. Все равно ничего не изменишь.

Гость|15.02.2019 17:46|

Деньги на ремонт осваивают конкретно. Потратят 500 тысяч,а смету составят на 1.5 млн.

Гость|15.02.2019 17:48|

В связи с инцидентом в Керченском проливе ЕС согласовал санкции против восьми россиян. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Информация стала известна после встречи послов представителей страны ЕС при центральных органах содружества, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на заседании 18 февраля министры 29 стран Евросоюза обсудят вопрос новых санкций в отношении РФ за «керченский инцидент», проблему свободного судоходства через Керченский пролив и усиленную милитаризацию зоны.

Напомним, задержание украинских судов в Азовском море произошло 25 ноября.

Гость|15.02.2019 17:49|

Такой новости стыдится надо

Гость|15.02.2019 17:51|

так гордится в Пензе не чем

Гость|15.02.2019 17:59|

Взнос есть , ремонта нет ..

Гость|15.02.2019 18:06|

15 февраля 2019

Медведев: России нужен портрет бедняка

Гость|15.02.2019 18:17|

15 февраля 2019

Украинскому «Приватбанку» в Гааге присудили $1 млрд за активы, «экспроприированные» РФ в Крыму.

Расплачиваться будут все россияне, в том числе те, кто в Крыму никогда не бывал и активы украинского "Приватбанка" не экспроприировал. Слава Великому Пу!

Гость|15.02.2019 18:21|

а ремонт видимо избранным делают. наполнение чьих-то кошельков. под суд всех!

Имя: Гость
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