25.01.2019 | 14:18

Дом № 86а на проспекте Победы перенес капитальный ремонт. Люди ему так радовались, что не сразу осознали, в чем подвох.

«Когда только снег пошел, я поняла. Говорю: «Девочки, вы, когда пересчитывали, считали, неужели не видели, что он с козырьком наравне? Посмотрите, на козырьке что творится!» Они сказали, что все нормально», - рассказала местная жительница Минеря Рамазановна.

Так прошли переговоры со специалистами фонда капремонта. Старшая по дому взяла на себя ответственность - собирала документы, передвигала сроки. Но она не могла предусмотреть подобные проблемы из-за конструкции кровли.

Перед приездом съемочной группы 11 канала ТРК «Наш дом» рабочие быстро сбили сосульки и сугробы. Они были точно такими же, как с заднего фасада. На козырьках над подъездами из-за тающего снега образуется наледь, вода стекает в подъезд и в техническое подполье, где проложены новые трубы систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

«Я за подвал конкретно хочу сказать. Нам обещали почистить, вот у нас так почистили - запах, тепло. Если закроем входную дверь в подъезд, у нас тут будут сталактиты и будет запах, комарье опять же. Я вижу воду, грязь - у нас ничего здесь не вычищено, сделано формально, туда никто не лезет», - возмутился местный житель Сергей.

«Капитальный ремонт провела подрядная организация ООО «Приоритет». Они начали с августа, до сих пор у нас ничего не сделано добром, сделали на полную двойку. В моем подъезде вообще капает вода, они сказали: труба набухнет - и капать перестанет. Залатали скотчем, чем могли, все равно капает», - пожаловалась женщина.

Минеря Рамазановна показала присланные в конце 2018 года из регионального фонда капремонта бумаги, где рассказывается, что именно устранено.

Но недочеты всплывают постепенно. Минеря Ахмерова отказывается подписывать акт о проделанных работах и ставить точку в многострадальной истории с капитальным ремонтом пятиэтажки.