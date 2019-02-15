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Общество | Очередная жертва «моста дураков» на улице Ерик попала на видео

15.02.2019|11:45
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В пятницу, 15 февраля, в 9:00 водитель очередной фуры переоценил высоту железнодорожного моста на улице Ерик в Пензе. Машина не застряла, как обычно, а лишь снесла ограничитель.

Момент попал на видео, оно появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Аааааару, да ладно, опять что ль, да сколько можно», «Почти каждую неделю одна и та же картина», «Камеру бы туда повесить, чтобы потом знать, за чей счет ограничитель в очередной раз менять», - отреагировали пензенцы.

Некоторые в шутку предположили: таким образом водители фур дождутся, что им «поезд на голову грохнется». По сведениям одного из горожан, нечто похожее уже случалось. «Очень давно, тогда не было этого ограничителя. Один водитель влупился на скорости и сместил пролет моста, тем самым рихтанул ж/д путь. Экстренно все исправляли. А если б поезд в это время... Собственно, после этого и поставили данный ограничитель», - рассказал он.

Когда фура под «мостом дураков», как его называют в Сети, застряла 21 января, пензенцы обсуждали вариант скинуться на предупреждающий плакат. 3 февраля в ловушку попался еще один большегруз, и горожане предлагали повесить там знак размером с фургон.

Местные водители фур знают, что машина под мостом не пройдет. Застревают в основном иногородние шоферы, едущие по навигатору. Знак об ограничении высоты в 3,1 м они не замечают.

После инцидента, случившегося утром 15 февраля, появилась новая идея, как решить проблему. «Я не спец в строительстве мостов. У меня вопрос к профессионалам: а почему нельзя просто взять и углубить дорогу под мостом? Чтобы умещались?» - предложил один из горожан в соцсети.

Источник — видео vk.com/avtohampenza, фото vk.com/sova_penza
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Гость|15.02.2019 11:57|

Это уже даже не смешно! Бездельники чиновники почему продолжают бездействовать? Когда увольнения последуют ?

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