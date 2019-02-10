10.02.2019 | 13:56

В Кузнецке прокуратура требует от управления жилищно-коммунального хозяйства срочных мер: в городе не обеспечена безопасность дорожного движения.

Проверка проводилась на ул. 60 лет ВЛКСМ (от Белинского до Тухачевского), ул. Орджоникидзе (от Фабричной до Стекловской), ул. Белинского (от Приборостроителей до Гагарина), ул. Стекловской (от Орджоникидзе до 7-й Линии), ул. Калинина (от Московской до Пензенской).

«Контроль за состоянием улично-дорожной сети надлежащим образом не осуществляется, своевременные меры к ликвидации снега и зимней скользкости в виде уплотненного снежного покрова, угрожающих жизни и здоровья граждан, не принимаются», - обнародовала итоги проверки старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор Кузнецка внес представление директору управления ЖКХ с требованием устранить нарушения. В ОГИБДД будут решать вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

10 января в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского девочка оказалась под колесами автобуса ПАЗ. Как сообщают горожане в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте», 9-классница ехала в этом автобусе, вышла на остановке, поскользнулась и упала. Водитель и пассажиры не заметили случившегося, и ПАЗ поехал. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.