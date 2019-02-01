01.02.2019 | 11:08

На заседании комиссии по отбору заявок для участия в программе «Комфортная городская среда», состоявшемся в Пензе в среду, 30 января, было отобрано семь общественных мест, по которым пройдет рейтинговое голосование.

Это набережная реки Суры, Фонтанная и Соборная площади и четыре сквера - имени Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков». Сейчас идет разработка дизайна этих территорий.

Рейтинговое голосование пройдет 1 марта. Чтобы о нем узнало как можно больше горожан, информацию разместят на баннерах и стендах, пройдет общественное обсуждение. По опыту прошлого года ожидается, что на участки голосования придут сделать свой выбор около 50 тысяч человек.

«До 1 июня будет заключен контракт, подрядчик должен будет завершить работы до 1 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.