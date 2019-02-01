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Общество | Пензенцам предложат на выбор семь общественных мест для благоустройства

01.02.2019|11:08
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На заседании комиссии по отбору заявок для участия в программе «Комфортная городская среда», состоявшемся в Пензе в среду, 30 января, было отобрано семь общественных мест, по которым пройдет рейтинговое голосование.

Это набережная реки Суры, Фонтанная и Соборная площади и четыре сквера - имени Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков». Сейчас идет разработка дизайна этих территорий.

Рейтинговое голосование пройдет 1 марта. Чтобы о нем узнало как можно больше горожан, информацию разместят на баннерах и стендах, пройдет общественное обсуждение. По опыту прошлого года ожидается, что на участки голосования придут сделать свой выбор около 50 тысяч человек.

«До 1 июня будет заключен контракт, подрядчик должен будет завершить работы до 1 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|01.02.2019 11:19|

А ничего что за набережную уже голосовали? И делают ее уже не то 2 не то 3 года. Соборную площадь осенью почти всю выложили плиткой. Какие хорошие бюджетные черные дыры, бесконечно можно деньги на одно и то же место в бордюры закладывать.

Гость|01.02.2019 11:21|

Можно не голосовать, победит площадь, примыкающая к ул. Советской.

Гость|01.02.2019 11:26|

Предлагаю ещё один вариант : забор за администрацией перенести ближе к самому зданию,а сквер вернуть городу.

Гость|01.02.2019 11:36|

Гость писал(a):

Предлагаю ещё один вариант : забор за администрацией перенести ближе к самому зданию,а сквер вернуть городу.
+650000

Имя: Гость
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