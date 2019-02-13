13.02.2019 | 12:49

Эксперты «Ростелекома» на конференции «Продажи и CRM» рассказали предпринимателям Пензы о преимуществах интеграции «Виртуальной АТС» c системой учета клиентов и сделок amoCRM. В мероприятии, прошедшем в Пензе во вторник, 12 февраля, приняли участие более 150 человек.

Коммерческие директора и специалисты в области маркетинга и информационных технологий обсуждали вопросы автоматизации бизнес-процессов на предприятиях. Спикерами стали представители компаний amoCRM, B2BFamily, «Ингруппа», «Ростелеком».

Руководитель новых проектов Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Гусева рассказала о том, как с помощью цифровых сервисов повысить эффективность работы отделов продаж.

«Большинство компаний сталкиваются с проблемой снижения объемов продаж. CRM-системы значительно повышают качество работы с клиентами и открывают новые возможности для развития бизнеса. В прошлом году «Ростелеком» объединил «Виртуальную АТС» c amoCRM. Комплексное решение позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сокращать время на обработку информации и эффективнее работать с клиентской базой», - пояснила она.

Виджет «Виртуальной АТС» - одной из наиболее востребованных облачных услуг провайдера - размещен в системе amoCRM, и клиенты могут подключить сервис в один клик. Виджет позволит прикреплять входящий вызов к карточке клиента и отображать номер абонента на экране IP-телефона, прослушивать записи разговоров, распределять звонки по ответственным менеджерам, настраивать автоматическое создание задач по итогам разговора.

«Название конференции - «Продажи и CRM» - выбрано неслучайно. Многие предприниматели начали применять современные средства автоматизации процессов продаж и маркетинга. В CRM-системах существуют готовые инструменты, которые позволяют перевести работу компаний на качественно новый уровень. Мы показали предпринимателям конкретные практики внедрения и рассказали, как правильно работать в системе, как ее использовать на всю катушку и какие дополнительные возможности открываются при интеграции с «Виртуальной АТС» от компании «Ростелеком», - прокомментировал презентацию руководитель компании «Бизнес АналитикА», организатор мероприятия Евгений Копытин.