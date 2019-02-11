11.02.2019 | 10:30

Житель Пензы принял участие во флешмобе, запущенном Ольгой Бузовой на ее песню «Танцуй под Бузову», и был отмечен певицей.

«Вот и я принял участие в конкурсе от Ольги Бузовой @buzova86. Привет, Оль, как ты там? Нормально все? Я вот решил улыбнуть тебя и всех тех, кто посмотрит это) Надеюсь, ты меня заметишь. Старался, перебрал 3-х операторов, снимал 5 дней, но оно того стоило :D Если выиграю, куплю пк для качественной работы в монтаже) а когда прославлюсь, сфоткаться с Олей)», - такими словами сопроводил свое видео пензенец с ником aks.black в Instagram.

Горожанин разместил ролик еще 13 января, претендуя на 50 000 рублей - такой приз обещала Ольга Бузова победителю конкурса. Он достался семи блогерам-женщинам, которые на момент записи все были беременны.

Тем не менее Ольга решила наградить еще нескольких своих поклонников, в числе которых и оказался пензенец. Соответствующую запись и его видео она разместила у себя в Instagram в воскресенье, 10 февраля.

«Как бы мне хотелось каждого из вас наградить подарочками. Но все-таки это конкурс, поэтому приходится выбирать. Я просмотрела все ваши ролики, каждый из вас - частичка нашего большого всероссийского челeнджа #танцуйподбузову#чикчик. Ваши танцы, улыбки и творчество делают меня счастливой. Пришло время наградить следующих финалистов! @dolinovmax @aks.black @_s_kira13_ @showroom_zhuravkova @antonova_koteika @minusik_babchu4enok13. Вам, мои хорошие, достаются подарки от моего бренда @olgabuzova_design. Победивший ролик получает фирменную футболку и диск. Моя любовь к Вам не знает границ! Всегда Ваша, Оля», - написала певица.