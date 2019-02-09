09.02.2019 | 18:43

Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» завершили ремонт трубопровода диаметром 800 мм на улице Нахимова. В настоящее время система теплоснабжения заполнена, участок включен в работу.

В случае отсутствия тепла потребителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию для проверки внутридомовой системы отопления.

На время работ 54 дома и 6 социальных объектов были переведены на резервную схему теплоснабжения.

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.