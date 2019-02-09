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Общество | Работы на теплосети по улице Нахимова в Пензе завершены

09.02.2019|18:43
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Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» завершили ремонт трубопровода диаметром 800 мм на улице Нахимова. В настоящее время система теплоснабжения заполнена, участок включен в работу.

В случае отсутствия тепла потребителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию для проверки внутридомовой системы отопления.

На время работ 54 дома и 6 социальных объектов были переведены на резервную схему теплоснабжения.

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.

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