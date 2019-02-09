09.02.2019 | 09:57

Ранним утром в субботу, 9 февраля, на улице Нахимова в Пензе произошел порыв теплотрассы на трубе диаметром 800 мм.

В связи с коммунальной аварией 54 многоквартирных дома, четыре детских сада и две школы на улицах Карпинского, 8 Марта, Фурманова, Беляева, Кулибина, Ударной, Леонова, Крупской и на проспекте Победы переведены на циркуляцию по резервной схеме.

На место ликвидации аварии прибыл глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил о том, что во все здания, подключенные по запасной схеме, поступает теплоноситель, но возможно частичное охлаждение батарей в домах повышенной этажности. После завершения работ отопление будет подключено по основной схеме.

Мэр отдал распоряжение приложить все усилия, чтобы до 18:00 устранить порыв. Кроме того, он поручил следить за температурой в домах повышенной этажности, школах и детсадах, проверять батареи в подъездах и при необходимости использовать дополнительные приборы отопления.

«Рядом с этим участком также зафиксирована утечка на водопроводе, которая ликвидируется силами ООО «Горводоканал», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.