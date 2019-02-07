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Общество | Депутат пожаловался на запах от водителя «Яндекс.Такси» в Пензе

07.02.2019|14:51
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Более половины ДТП в Пензе - 518 из 910 - произошло из-за неудовлетворительного состояния дорог. В таких авариях погибли 14 человек. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы в четверг, 7 февраля, доложил заместитель начальника городского УМВД РФ Андрей Гаврюшин.

«У нас много транспорта стоит на дорогах, снегоуборочная техника не может почистить», - отметил председатель комиссии Юрий Зиновьев, предложив активнее применять штрафные санкции.

«Одними карательными мерами проблему решить сложно. Администрация города ежегодно увеличивает количество парковочных мест, и мы занимаемся брошенными автомобилями. Если такое транспортное средство стоит под запрещающим знаком, принимаем меры по эвакуации. Если вне зоны действия знака, оказываем содействие в поисках владельца, чтобы он убрал автомобиль.

Сейчас администрация готовит постановление по бесхозному транспорту, оно уже проходит согласование в прокуратуре. Думаю, будем совместно работать», - прокомментировал ситуацию Андрей Гаврюшин.

Также председатель комиссии отметил, что в городе происходит множество ДТП с участием «Яндекс.Такси».

«Я сам пользуюсь их услугами и замечал: иногда приезжает водитель - от него попахивает. Еще с одним ехал - явно неуверенно себя чувствует. Спрашиваю: когда сел за руль? Оказалось, месяц назад! Я сразу сказал: «Останови, я лучше на общественном транспорте доеду!» - пожаловался Юрий Зиновьев.

Андрей Гаврюшин ответил, что отдельной статистики по ДТП с участием «Яндекс.Такси» не ведется. Депутаты попросили полицейских провести определенную работу с пензенскими таксистами.

Нередко в областном центре случаются аварии с участием сразу двух машин «Яндекс.Такси». Такое было 5 января на пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова в Пензе. 7 декабря два авто «Яндекс.Такси» не поделили дорогу на улице Кирова, напротив Литературного музея.

1 декабря Renault Sandero и Datsun on-DO не смогли разъехаться на улице Карпинского, напротив ТЦ «Метросити». В результате пострадала 31-летняя пассажирка одного из такси.

Пензенцы в социальных сетях отмечают регулярность, с которой машины такси стали попадать в ДТП. По предположению некоторых из них, это может быть связано с тем, что водители ездят на автомобилях, которые принадлежат не им, а компании: чужие машины не жалко. Другие говорят про жесткий график работников «Яндекс.Такси».

Источник — фото Сергея Феоктистова, vk.com/sova_penza
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Гость|07.02.2019 15:12|

Депутат не интересовался сколько людей погибло и покалечено на пешеходных переходах??? Что об этом думает начальник ГИБДД? Какие принимаются меры?

Гость|07.02.2019 15:13|

зато дёшево и сердито,и жизнь радостью покажется когда довезут с ветерком!

Гость|07.02.2019 15:15|

дешёвый атракцион от яндекса! Добро пожаловать!

Гость|07.02.2019 15:16|

penzainform.ru писал(a):

замечал: иногда приезжает водитель - от него попахивает
Ну и чо пукают бывает.

Гость|07.02.2019 15:19|

Спрашиваю: когда сел за руль? Оказалось, месяц назад! Я сразу сказал: «Останови, я лучше на общественном транспорте доеду!» - пожаловался Юрий Зиновьев.

Трус

Гость|07.02.2019 15:22|

Сами соглашение о сотрудничестве подписали с такси - сами и расхлёбывайте.

Гость|07.02.2019 15:23|

А за чей счет эта депутатка на такси разъезжает?

Гость|07.02.2019 15:23|

Шура, представьте я год не был в бане, меня девушки не любят. А сейчас ещё и клиенты депутаты, говорят что от меня пахнет канализацией и помойкой. Шура, дайте мне денег на баню, в зарплату отдам ...честно, честно!

Гость|07.02.2019 15:28|

А чего это он к нему принюхивался ?

Гость|07.02.2019 15:31|

Так, пахнут деньги которые зарабатывают своим здоровьем! А депутат похоже тяжелее своего кошелька ничего неподнимал...

Гость|07.02.2019 15:33|

Пусть депутаты займуться созданием новых рабочих мест,в том числе для молодёжи,а также поднимут уровень заработной платы в регионе и тогда не придётся парнишке подрабатывать в такси. Или Зиновьев думает,что таксуют от сладкой жирной жизни?

Гость|07.02.2019 15:37|

Прилипнет таперича к Юрке погоняло "спаниель"...

Гость|07.02.2019 15:38|

Гость писал(a):

А чего это он к нему принюхивался ?
К старым уже три года не видевшим мыла кальсонам Паниковского. А когда то он имел свой бизнес на Крещатике, он был слепым, да профессиональным слепым. Он платил два рубля городовому, чтоб он не мешал ему работать. Работают, в смысле вытаскивать кошельки у прохожих, которые помогали "слепому" перейти улицу.

Гость|07.02.2019 15:39|

машины такси должны быть только парковые!

Никаких личных там быть не должно.

Тогда и предрейсовый осмотр будет, и водители со стажем.

Ничего, скоро введут он-лайн кассы в такси, и элитные таксисты на частных машинах - свалят!

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