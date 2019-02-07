07.02.2019 | 14:51

Более половины ДТП в Пензе - 518 из 910 - произошло из-за неудовлетворительного состояния дорог. В таких авариях погибли 14 человек. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы в четверг, 7 февраля, доложил заместитель начальника городского УМВД РФ Андрей Гаврюшин.

«У нас много транспорта стоит на дорогах, снегоуборочная техника не может почистить», - отметил председатель комиссии Юрий Зиновьев, предложив активнее применять штрафные санкции.

«Одними карательными мерами проблему решить сложно. Администрация города ежегодно увеличивает количество парковочных мест, и мы занимаемся брошенными автомобилями. Если такое транспортное средство стоит под запрещающим знаком, принимаем меры по эвакуации. Если вне зоны действия знака, оказываем содействие в поисках владельца, чтобы он убрал автомобиль.

Сейчас администрация готовит постановление по бесхозному транспорту, оно уже проходит согласование в прокуратуре. Думаю, будем совместно работать», - прокомментировал ситуацию Андрей Гаврюшин.

Также председатель комиссии отметил, что в городе происходит множество ДТП с участием «Яндекс.Такси».

«Я сам пользуюсь их услугами и замечал: иногда приезжает водитель - от него попахивает. Еще с одним ехал - явно неуверенно себя чувствует. Спрашиваю: когда сел за руль? Оказалось, месяц назад! Я сразу сказал: «Останови, я лучше на общественном транспорте доеду!» - пожаловался Юрий Зиновьев.

Андрей Гаврюшин ответил, что отдельной статистики по ДТП с участием «Яндекс.Такси» не ведется. Депутаты попросили полицейских провести определенную работу с пензенскими таксистами.

Нередко в областном центре случаются аварии с участием сразу двух машин «Яндекс.Такси». Такое было 5 января на пересечении улиц Тернопольской и Рахманинова в Пензе. 7 декабря два авто «Яндекс.Такси» не поделили дорогу на улице Кирова, напротив Литературного музея.

1 декабря Renault Sandero и Datsun on-DO не смогли разъехаться на улице Карпинского, напротив ТЦ «Метросити». В результате пострадала 31-летняя пассажирка одного из такси.

Пензенцы в социальных сетях отмечают регулярность, с которой машины такси стали попадать в ДТП. По предположению некоторых из них, это может быть связано с тем, что водители ездят на автомобилях, которые принадлежат не им, а компании: чужие машины не жалко. Другие говорят про жесткий график работников «Яндекс.Такси».