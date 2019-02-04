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Общество | В ближайшее время будет разработана концепция нового «Кукольного дома»

04.02.2019|09:33
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В понедельник, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему строительства здания кукольного театра в Пензе.

Главный архитектор области Леонид Иоффе сообщил, что концепция еще не готова, но в ближайшее время «мы ее увидим, доложим».

«Очень медленно продвигаемся», - констатировал Иван Белозерцев. По его мнению, пока нет проектно-сметной документации, нет и темы для разговора на уровне Министерства культуры РФ.

«Нужно на следующей сессии (Законодательного собрания. - Прим. ред.) закладывать средства на разработку проектно-сметной документации для строительства кукольного театра, возможно совмещенного с театром юного зрителя. Давайте посмотрим, какая сумма нужна, заложим деньги, объявим конкурс на проектирование», - поручил губернатор.

На обсуждение концепции здания театра Иван Белозерцев дал неделю срока.

1 октября 2018 года губернатор впервые посетил «Кукольный дом» и узнал о его проблемах. Как рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом», здание было построено на песке и «трещит». Кроме того, в нем узкие лестницы и двери, а фойе не приспособлено для приема множества зрителей.

Было предложено два выхода из ситуации. Первый - построить новый «Кукольный дом», второй вариант - войти в государственную программу реконструкции кукольных театров на условиях софинансирования: 1% - из бюджета региона, 99% - из федеральной казны.

Во время проведения дней Пензенской области в Совете Федерации рассматривалась возможность содействия в строительстве нового здания Пензенского областного театра кукол.

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Гость|04.02.2019 09:51|

Кроме осваивания федеральных денег по разным программам,Пенза ничего не может сделать. Театры,спортивные арены, школы,садики,дороги. И ни одного нового предприятия.

Гость|04.02.2019 09:53|

Первым делом Флот, потом куклы!

Гость|04.02.2019 10:08|

Гость писал(a):

Гость|04.02.2019 09:53|

Первым делом Флот, потом куклы!

Да! Театров с куклами предостаточно!

Гость|04.02.2019 10:12|

Построить новый,а старый подарить детскому православному театру РПЦ.

Имя: Гость
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