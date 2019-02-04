04.02.2019 | 09:33

В понедельник, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял тему строительства здания кукольного театра в Пензе.

Главный архитектор области Леонид Иоффе сообщил, что концепция еще не готова, но в ближайшее время «мы ее увидим, доложим».

«Очень медленно продвигаемся», - констатировал Иван Белозерцев. По его мнению, пока нет проектно-сметной документации, нет и темы для разговора на уровне Министерства культуры РФ.

«Нужно на следующей сессии (Законодательного собрания. - Прим. ред.) закладывать средства на разработку проектно-сметной документации для строительства кукольного театра, возможно совмещенного с театром юного зрителя. Давайте посмотрим, какая сумма нужна, заложим деньги, объявим конкурс на проектирование», - поручил губернатор.

На обсуждение концепции здания театра Иван Белозерцев дал неделю срока.

1 октября 2018 года губернатор впервые посетил «Кукольный дом» и узнал о его проблемах. Как рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом», здание было построено на песке и «трещит». Кроме того, в нем узкие лестницы и двери, а фойе не приспособлено для приема множества зрителей.

Было предложено два выхода из ситуации. Первый - построить новый «Кукольный дом», второй вариант - войти в государственную программу реконструкции кукольных театров на условиях софинансирования: 1% - из бюджета региона, 99% - из федеральной казны.

Во время проведения дней Пензенской области в Совете Федерации рассматривалась возможность содействия в строительстве нового здания Пензенского областного театра кукол.