01.10.2018 | 17:40

В Пензе остро встал вопрос о том, что делать со зданием популярного не только у юных, но и у взрослых зрителей театра «Кукольный дом», расположенным на улице Чкалова. Проблема обсуждалась в понедельник, 1 октября: учреждение культуры впервые посетил губернатор Иван Белозерцев.

Как рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом», здание было построено на песке и «трещит». Кроме того, в нем узкие лестницы и двери, а фойе не приспособлено для приема множества зрителей. Туалеты же расположены на значительном расстоянии от малой сцены, где идут представления для малышей. Из-за этого неудобства случаются конфузы.

Что касается большой сцены, то она далека от требований современности: у нее нет даже кулис. Если же их сделать, пространство сцены значительно уменьшится и пропадет эффект спектакля.

«А как все устроено в современных театрах?» - поинтересовался высокий гость у Владимира Бирюкова. Тот с удовольствием рассказал о том, какие требования предъявляются к новым зданиям. Так, по его словам, кукольный театр в Казани стал одной из главных городских достопримечательностей.

Выходов из ситуации два. Первый - построить новый «Кукольный дом», тем более что он пользуется настоящей славой. Артисты играют по 650 спектаклей в год, а в 2018-м пензенский коллектив в пятый раз получил премию «Золотая маска»

Второй вариант - войти в государственную программу реконструкции кукольных театров на условиях софинансирования: 1% - из бюджета региона, 99% - из федеральной казны. Остается открытым вопрос о том, в каких размерах государство готово финансировать реконструкцию.

«Если после составления проектно-сметной документации выяснится, что объем финансов, выделяемых на реконструкцию кукольных театров по государственной программе на 2019 год, будет небольшим, то можно изучить опыт других регионов и построить новое здание», - рассудил Иван Белозерцев.

Завершая встречу, губернатор обратился к работникам театра и представителям СМИ: «Меня очень радует, что у нас великолепная группа артистов. Они одни из лучших в Российской Федерации, если не самые лучшие. Очень приятно, что спектакли востребованы и у детей, и у взрослых. Мы обязательно примем решение: либо реконструируем старый кукольный театр, либо построим новый».