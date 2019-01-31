31.01.2019 | 09:10

В исправительной колонии № 7 осужденные приступили к изготовлению упаковочных ящиков разных видов со сплошными бортами.

«Их можно использовать для различного промышленного оборудования, нуждающегося в механической защите, в том числе для крупногабаритного или тяжелого груза. Ящики отличаются толщиной стенок и конструкцией», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Пензенской области.

Уточняется, что раньше специальная тара для перемещения габаритных грузов в учреждении уже производилась.

«Изделия из дерева и пиломатериалов, которые производят в нашем учреждении, зарекомендовали себя как качественная и конкурентоспособная продукция», - сказал начальник отдела маркетинга ИК-7 Роман Горовой.

В ИК-4 осужденным предстоит изготовить 50 тысяч лотков для транспортировки хлеба. Учреждение подписало со сторонним заказчиком договор на 400 тысяч рублей.