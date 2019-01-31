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Общество | В пензенской колонии № 7 осужденные изготовят упаковочные ящики

31.01.2019|09:10
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В исправительной колонии № 7 осужденные приступили к изготовлению упаковочных ящиков разных видов со сплошными бортами.

«Их можно использовать для различного промышленного оборудования, нуждающегося в механической защите, в том числе для крупногабаритного или тяжелого груза. Ящики отличаются толщиной стенок и конструкцией», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Пензенской области.

Уточняется, что раньше специальная тара для перемещения габаритных грузов в учреждении уже производилась.

«Изделия из дерева и пиломатериалов, которые производят в нашем учреждении, зарекомендовали себя как качественная и конкурентоспособная продукция», - сказал начальник отдела маркетинга ИК-7 Роман Горовой.

В ИК-4 осужденным предстоит изготовить 50 тысяч лотков для транспортировки хлеба. Учреждение подписало со сторонним заказчиком договор на 400 тысяч рублей.

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Гость|31.01.2019 09:19|

Только из колоний идет позитив

Гость|31.01.2019 09:20|

400 000/50 000=8 руб за лоток...хмммм Там материала только на 100+ рублей

Гость|31.01.2019 09:51|

Молодцы. Труд помогает

Гость|31.01.2019 09:52|

в пензе только з-к и работают

Гость|31.01.2019 10:21|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2019 09:51|

Молодцы. Труд помогает

Несомненно. У Вас, уважаемый, сколько молодцев?

Гость|31.01.2019 10:54|

Дождались! В стране вводится крепостное право, теперь при заводах строим тюрьмы и будут загонять туда рабов, работать за бесплатно. Спасибо партии за это

Имя: Гость
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