29.01.2019 | 15:15

В исправительной колонии № 4 осужденным предстоит изготовить 50 тысяч лотков для транспортировки хлеба. Учреждение подписало со сторонним заказчиком договор на 400 тысяч рублей.

«Продукция, предназначенная для транспортировки хлебобулочных изделий на пекарных предприятиях области, ранее уже производилась в учреждении. Так, за 2018 год было оказано услуг по изготовлению лотков на сумму более 350 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Кроме того, на участке деревообработки, где трудоустроены 67 осужденных, скоро будут выпускать ящики.

«Также у нас в широком ассортименте изготавливается качественная и разнообразная сувенирная продукция. Это шахматы, нарды, шкатулки, мебель, кухонные принадлежности и многое другое», - рассказал заместитель начальника ИК-4 Сергей Ворыпаев.

Всего в 2018 году произвели продукции и оказали услуг более чем на два миллиона рублей.