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Общество | В Пензе телефон доверия для зависимых людей будет работать круглосуточно

31.01.2019|17:57
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Не надо стесняться, если вам или вашим близким нужна поддержка, а виной всему алкоголь или сильнодействующие психотропные средства.

На базе диспансерно-поликлинического отделения областной наркологической больницы начинает работу круглосуточный телефон доверия.

«Многим людям просто нужен слушатель, с помощью которого они могут поменять свое отношение к этой ситуации. Если взять тяжелые какие-то случаи: человеку сложно справиться со стрессовой ситуацией, он поговорил с человеком, который его не знает, и ему становится легче, потому что он выговорился, поделился», - отметила медицинский психолог Кристина Кислякова.

Таким образом, теперь в Пензе психологическую консультацию по вопросам, связанным с употреблением алкоголя или наркотиков и возникающими в связи с этим самыми разными проблемами, можно получить по телефону.

«Данная практика не сильно развита в нашей стране пока еще, поэтому можно сказать, что в чем-то мы впереди планеты всей. Возможности наших специалистов теперь максимально близки жителям нашего города и области», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Телефон доверия 45-49-79 начинает работать с 1 февраля в круглосуточном режиме. Звонки принимаются анонимно.

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Гость|31.01.2019 18:50|

Всё сказанное Вами,может быть использовано против Вас!

Гость|31.01.2019 19:40|

Кристина сама бывшая пациентка

Гость|31.01.2019 20:14|

Красивый дозвониться не может.

Имя: Гость
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