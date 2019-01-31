Не надо стесняться, если вам или вашим близким нужна поддержка, а виной всему алкоголь или сильнодействующие психотропные средства.
На базе диспансерно-поликлинического отделения областной наркологической больницы начинает работу круглосуточный телефон доверия.
«Многим людям просто нужен слушатель, с помощью которого они могут поменять свое отношение к этой ситуации. Если взять тяжелые какие-то случаи: человеку сложно справиться со стрессовой ситуацией, он поговорил с человеком, который его не знает, и ему становится легче, потому что он выговорился, поделился», - отметила медицинский психолог Кристина Кислякова.
Таким образом, теперь в Пензе психологическую консультацию по вопросам, связанным с употреблением алкоголя или наркотиков и возникающими в связи с этим самыми разными проблемами, можно получить по телефону.
«Данная практика не сильно развита в нашей стране пока еще, поэтому можно сказать, что в чем-то мы впереди планеты всей. Возможности наших специалистов теперь максимально близки жителям нашего города и области», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.
Телефон доверия 45-49-79 начинает работать с 1 февраля в круглосуточном режиме. Звонки принимаются анонимно.
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