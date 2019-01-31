31.01.2019 | 17:57

Не надо стесняться, если вам или вашим близким нужна поддержка, а виной всему алкоголь или сильнодействующие психотропные средства.

На базе диспансерно-поликлинического отделения областной наркологической больницы начинает работу круглосуточный телефон доверия.

«Многим людям просто нужен слушатель, с помощью которого они могут поменять свое отношение к этой ситуации. Если взять тяжелые какие-то случаи: человеку сложно справиться со стрессовой ситуацией, он поговорил с человеком, который его не знает, и ему становится легче, потому что он выговорился, поделился», - отметила медицинский психолог Кристина Кислякова.

Таким образом, теперь в Пензе психологическую консультацию по вопросам, связанным с употреблением алкоголя или наркотиков и возникающими в связи с этим самыми разными проблемами, можно получить по телефону.

«Данная практика не сильно развита в нашей стране пока еще, поэтому можно сказать, что в чем-то мы впереди планеты всей. Возможности наших специалистов теперь максимально близки жителям нашего города и области», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Телефон доверия 45-49-79 начинает работать с 1 февраля в круглосуточном режиме. Звонки принимаются анонимно.