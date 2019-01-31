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Общество | Соцсети: Улицы Кузнецка усеяны трупами собак

31.01.2019|10:06
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В четверг, 31 января, в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о массовом уничтожении собак.

«В Западном (микрорайоне. - Прим. ред.) и на Пензенской нашли два десятка отравленных собак, половина из них, заметьте, домашние. Их просто отравили, как мы предполагаем, - так называемый отлов! Мертвые тела собак просто валяются по районам, где ходят дети», - пишет автор поста.

Для подтверждения своих слов он выложил фотографии погибших собак.

Сообщение бурно обсуждается в Сети. Мнения разделились: одни кузнечане ратуют за уничтожение животных, бесконтрольно бегающих по улицам города, другие жалеют умерших мучительной смертью собак.

«Что за время? Никого и никому не жалко... Люди в зверей превращаются, даже хуже», «Жалко. Животные не люди. Их всегда жалко», - пишут первые.

«Ходить невозможно было. Как идешь, огромная стая собак несется. Я благодарен тому, кто это сделал», «Домашние собаки дома живут, а не пугают людей, бегая где им заблагорассудится. Жалко? Возможно, но больше жаль тех, на кого они нападают и загрызают до смерти», - возражают вторые.

Часть участников обсуждения акцентирует внимание на том, что борьба с безнадзорными животными входит в обязанности местных властей.

«А что еще людям остается делать!? Если защитники и администрация бездействуют?», «Собак собственноручно травят от безвыходности. Спасибо, что делают то, что должны делать соответствующие организации», - высказывают они свое мнение.

Между тем в минувший понедельник, 28 января, в администрации Кузнецка прозвучал доклад о работе организации, заключившей контракт на работу с безнадзорными собаками.

Контракт на сумму 240 тысяч рублей предусматривает отлов, транспортировку, содержание и учет, кастрацию, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных. Сумма рассчитана на отлов 93 животных, из которых 36 планировалось умертвить, а остальных должны поместить в приемник на 10-20 дней, стерилизовать или кастрировать и отпустить на свободу.

Источник — фото: vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|31.01.2019 10:33|

Хоть где-то за ум взялись.

Гость|31.01.2019 10:42|

То, что бродячих собак проредили, это хорошо.

Но вот вопрос: деньги то выделены были на другие действия, надо бы вернуть, не?

Гость|31.01.2019 10:43|

Деньги на кастрацию и стерилизацию тратить бесполезно(может возникнуть коррупционная составляющая). Это не спасает от укусов и распространения бешенства.

Гость|31.01.2019 10:58|

Вот бы увидеть также с чиновниками!

Гость|31.01.2019 10:58|

кара за содеянное не заставит себя ждать

Имя: Гость
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