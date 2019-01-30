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Общество | В Пензе изменен график движения пяти маршрутных такси

30.01.2019|15:58
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Новые режим работы и интервал движения пяти пензенских маршруток - № 6, 17, 39, 71 и 75 - опубликованы в муниципальной газете «Пенза».

Для маршрутного такси № 71 установлено время работы с 6:00 до 20:00, для остальных - с 6:00 до 23:00.

У маршрутки № 6 (кардиоцентр - Междуречье) интервал движения с 6:00 до 7:00 и с 21:00 до 23:00 должен составлять 15 минут, с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 - 6 минут, с 9:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00 - 10 минут.

Общественный транспорт 17-го маршрута (ТЦ «Ритэйл Парк» - ул. Титова) должен ходить с 6:00 до 7:00, с 9:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00 через 10 минут, с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 - через 5 минут, с 21:00 до 23:00 - через 15 минут.

39-я маршрутка (Арбековская Застава - ул. Российская) имеет следующие интервалы движения: с 6:00 до 7:00 и с 19:00 до 21:00 - 10 минут, с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 - 5 минут, с 9:00 до 16:00 - 9 минут, с 21:00 до 23:00 - 15 минут.

Маршрутные такси № 71 (Ухтинка - ул. Хорошая) имеют следующий график: с 6:00 до 7:00 - 20 минут, с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 - 14 минут, с 9:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00 - 25 минут.

Микроавтобус № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская) следует с интервалом: с 6:00 до 7:00 и с 19:00 до 20:00 - 15 минут, с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 - 6 минут, с 9:00 до 16:00 - 12 минут, с 21:00 до 23:00 - 20 минут.

Как указано в приказе, он вступает в силу со дня включения измененных сведений о маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75 в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок г. Пензы.

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Гость|30.01.2019 16:28|

Интересно,а когда 34 маршрутка будет соблюдать установленный интервал?

Гость|30.01.2019 16:31|

Когда составят график движения маршрута № 59 ???

Гость|30.01.2019 16:37|

Интересно , в 23 часа маршрутки пропадают. Может люди, которые выходили снег чистить с правительства , выйдут в 23 часа попробуют на любую маршрутку сесть? Слабо!

Гость|30.01.2019 16:38|

денис артур артем интересно сколько вы там еще будете работать

Гость|30.01.2019 16:39|

в 10 часов маршруток на маршруте уже нет

Гость|30.01.2019 16:46|

эти муниципальные маршруты регулярных перевозок а не "маршрутное такси" - учите матчасть!

Имя: Гость
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