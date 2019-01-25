25.01.2019 | 19:13

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о ходе расследования массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей в ООО «Санаторий «Надежда».

Пострадали 44 человека, отдыхавшие в оздоровительную смену.

«Установлен пищевой путь передачи инфекции. Наиболее вероятным источником инфекции послужил один из работников пищеблока санатория, у которого лабораторно идентифицирован норовирус», - уточнили в управлении.

В санатории нашли множество нарушений требований санитарного законодательства. Их допускали при мытье столовой посуды и приборов, уборке помещений, обработке производственных столов, удалении пищевых отходов, хранении посуды и др. В холодильной камере хранился творог - две упаковки по два кг - с истекшим сроком реализации.

Сотрудники Роспотребнадзора направили материалы дела в Кузнецкий городской суд. Там приняли решение оштрафовать ООО «Санаторий «Надежда» на 40 000 рублей.

«До момента выезда детей в санатории были организованы карантинный режим, медицинское наблюдение за всеми отдыхающими, текущая дезинфекция. По факту выезда отдыхающих была проведена заключительная дезинфекция. Составлены протоколы об административном правонарушении на ответственных должностных лиц», - добавили в Роспотребнадзоре.