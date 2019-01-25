Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 янв 2019|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Общество | Выявлен источник заражения детей в санатории «Надежда»

25.01.2019|19:13
Печать

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о ходе расследования массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей в ООО «Санаторий «Надежда».

Пострадали 44 человека, отдыхавшие в оздоровительную смену.

«Установлен пищевой путь передачи инфекции. Наиболее вероятным источником инфекции послужил один из работников пищеблока санатория, у которого лабораторно идентифицирован норовирус», - уточнили в управлении.

В санатории нашли множество нарушений требований санитарного законодательства. Их допускали при мытье столовой посуды и приборов, уборке помещений, обработке производственных столов, удалении пищевых отходов, хранении посуды и др. В холодильной камере хранился творог - две упаковки по два кг - с истекшим сроком реализации.

Сотрудники Роспотребнадзора направили материалы дела в Кузнецкий городской суд. Там приняли решение оштрафовать ООО «Санаторий «Надежда» на 40 000 рублей.

«До момента выезда детей в санатории были организованы карантинный режим, медицинское наблюдение за всеми отдыхающими, текущая дезинфекция. По факту выезда отдыхающих была проведена заключительная дезинфекция. Составлены протоколы об административном правонарушении на ответственных должностных лиц», - добавили в Роспотребнадзоре.

0
0
0
0
 
Гость|25.01.2019 19:26|

Не из Бессоновского школьного пищеблока приехал работник?

Гость|25.01.2019 19:26|

Так же как и в Бессоновской школе. Руководство не при чем- виноват работник кухни.

Гость|25.01.2019 19:50|

Елены Летучей на них не хватает,сняла бы кино с показом на всю страну.

Гость|25.01.2019 19:53|

Страхуйтесь,и смело отдыхайте.

Гость|25.01.2019 19:54|

Кишечную палочку легко подхватить при посещении церкви. Проверить подозреваемого, не поклонялся ли он каким либо мощам.

Гость|25.01.2019 19:58|

Да все проще,у поваров был понос,а больничный не дали, как всегдасбывает,вот и результат. Вряд ли повара виноватые себя хорошо чувствовали

Гость|25.01.2019 20:13|

А чего ожидали? Директор санатории "Надежда" оочень "большой специалист" - бывший военный комиссар г. Кузнецка Виктор Медведев.

В Пензенской области создана и функционирует система санаторно-курортного лечения, реабилитации и оздоровительного отдыха - ОАО «Сельская здравница», которую возглавляет... "выдающийся курортолог" - бывший начальник Пензенского артиллерийского инженерного института генерал Александр Плющ!

Бравый генерал-майор артиллерии А.Плющ, в поприще санаторно-курортного лечения, реабилитации и оздоровительного отдыха граждан, создал команду из настоящих "профессионалов" - военных пенсионеров, таких же "специалистов", как и он сам!

Гость|25.01.2019 20:16|

Гость писал(a):

А чего ожидали? Директор санатории "Надежда" оочень "большой специалист" - бывший военный комиссар г. Кузнецка Виктор Медведев.

В Пензенской области создана и функционирует система санаторно-курортного лечения, реабилитации и оздоровительного отдыха - ОАО «Сельская здравница», которую возглавляет... "выдающийся курортолог" - бывший начальник Пензенского артиллерийского инженерного института генерал Александр Плющ!

Бравый генерал-майор артиллерии А.Плющ, в поприще санаторно-курортного лечения, реабилитации и оздоровительного отдыха граждан, создал команду из настоящих "профессионалов" - военных пенсионеров, таких же "специалистов", как и он сам!

За большой личный вклад в развитие санаторно-курортного комплекса Пензенской области Иван Белозерцев наградил почетным знаком «Во славу земли Пензенской» директора санатории "Надежда" Виктора Медведева и главного бухгалтера АО «Сельская здравница» Зинаиду Зотову, а также вручил благодарности отличившимся сотрудникам оздоровительных учреждений региона.

Иван Белозерцев пригласил пензенскую молодежь в санаторий «Надежда»

«Вы проводите большую работу, и в дальнейшем надо делать все, чтобы отдыхающие выбирали санатории Пензенской области»

Гость|25.01.2019 20:23|

Люди! Обходите пензюкию стороной и останетесь живы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 