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Общество | Роспотребнадзор требует приостановить работу санатория «Надежда»

21.01.2019|10:37
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Стали известны подробности дела о групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией в санатории «Надежда», расположенном в Кузнецком районе. Все ребята отдыхали там в оздоровительную смену.

Пострадали в общей сложности 44 человека, три ребенка после случившегося проходят лечение в Кузнецкой межрайонной детской больнице.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование возникшего очага ОКИ. В настоящее время основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты обследуют заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также работников пищеблока. В санатории отобран материал для лабораторного исследования: суточная проба, исходные продукты, пробы питьевой воды, смывы, дезсредства.

«Составлен протокол о приостановке деятельности ООО «Санаторий «Надежда». Материалы дела направляются в суд. Составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц», - добавили в управлении.

В настоящее время в санатории введен карантин, проводится текущая дезинфекция, все отдыхающие находятся под наблюдением медиков. Когда все дети покинут учреждение, сотрудники областного клинического центра спецвидов медпомощи проведут там заключительную дезинфекцию.

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Гость|21.01.2019 11:00|

надежда это частный санаторий?

Гость|21.01.2019 11:02|

Пока в Сельских здравницах сидит генерал ПЛЮЩ порядка там небудет.так как он занимается только собой а не учереждениями.

Гость|21.01.2019 11:04|

Нет учеридитель Сельсеие здравницы а командует там бывший генерал

Имя: Гость
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