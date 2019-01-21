Стали известны подробности дела о групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией в санатории «Надежда», расположенном в Кузнецком районе. Все ребята отдыхали там в оздоровительную смену.
Пострадали в общей сложности 44 человека, три ребенка после случившегося проходят лечение в Кузнецкой межрайонной детской больнице.
«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование возникшего очага ОКИ. В настоящее время основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.
Специалисты обследуют заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также работников пищеблока. В санатории отобран материал для лабораторного исследования: суточная проба, исходные продукты, пробы питьевой воды, смывы, дезсредства.
«Составлен протокол о приостановке деятельности ООО «Санаторий «Надежда». Материалы дела направляются в суд. Составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц», - добавили в управлении.
В настоящее время в санатории введен карантин, проводится текущая дезинфекция, все отдыхающие находятся под наблюдением медиков. Когда все дети покинут учреждение, сотрудники областного клинического центра спецвидов медпомощи проведут там заключительную дезинфекцию.
надежда это частный санаторий?