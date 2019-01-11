11.01.2019 | 13:26

Сезонный подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в третьей декаде января. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В 1-ю неделю 2019 года уровень зарегистрированной заболеваемости ОРВИ в Пензенской области оказался на 57,3% ниже контрольных показателей эпидемического порога. Регистрируются инфекции, вызванные различными респираторными вирусами (риновирусы, RS-вирусы, аденовирусы и другие).

Следует помнить о том, что возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

При ОРВИ негриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, переходящего во влажный.

При гриппе состояние ухудшается резко: повышается температура тела, появляются головная боль, ломота и боли в мышцах и суставах. Наиболее активная фаза гриппа приходится на 3-5-й день заболевания, выздоровление - на 8-10-й день.

«При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После болезни организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям, прежде всего пневмониям», - сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют для защиты от ОРВИ применять профилактические меры: одеваться по погоде, не переохлаждаться, в общественных местах надевать медицинскую маску, а при первых признаках заболевания обращаться к врачу.