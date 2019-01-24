80 лет области и столько же - пензенскому здравоохранению. К юбилею медицинской системы региона пациенты и врачи получили подарок. Офтальмологическая служба теперь сосредоточена в одном месте - на улице Красной.
В здании бывшей женской консультации сделали капитальный ремонт. И вот уже врачи и медсестры готовы принимать пациентов в обновленном корпусе.
«Это дневной стационар на 80 коек для приема больных, где будет оказываться консервативная, хирургическая, диагностическая помощь жителям области и будет лазерная хирургия. Здесь разместится и пункт неотложной травматологической помощи», - сообщил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.
Также на Красной заработает консультативно-диагностическая поликлиника.
Накануне открытия медицинское учреждение посетил губернатор, знакомился с проделанной работой. В планах - обустройство лифта, он будет с внешней стороны здания.
«Человек садится в лифтовую шахту, поднимается, здесь выходит в тамбур. И там, где оконные проемы, проем чуть вниз расширяем, и будет вход в тамбур, в лифтовую шахту», - пояснил главный врач.
Еще одно ноу-хау от главного врача: Рашид Галеев предложил заменить обычные койки в дневном стационаре на трансформеры «три в одном» - кресло, кровать и каталка.
«Если больному нужно выполнить какую-то манипуляцию в положении лежа, здесь есть два язычка, которые совершенно спокойно отбрасываются, есть подушечка - больной может полежать, есть подставочки - можно и капельницу поставить», - добавил Рашид Галеев.
Где, как не в офтальмологической клинике, должна быть напольная тактильная плитка, которая позволяет слабовидящим людям увереннее чувствовать себя в помещении. Также в корпусе на Красной на каждом этаже есть поручни для удобства посетителей.
Так как большинство пациентов пензенских офтальмологов - преимущественно люди пожилого возраста, у которых не только проблемы со зрением, но и со слухом, в медицинском учреждении предусмотрена система звукового оповещения.
А парковку опять "забыли"? Там же на улице парковаться запрещено под угрозой эвакуации, а на огромной территории только "свои" стоят. А ведь там больные приезжают.