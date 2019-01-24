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Общество | Главврача Кузнецкой больницы наказали за койки из стульев и досок

24.01.2019|16:12
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В четверг, 24 января, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по возбужденному прокурором Кузнецка делу об административном правонарушении оштрафовало главврача местной межрайонной больницы на 500 рублей.

Медику придется выплатить эту сумму за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов». Речь идет о прославившем Пензенскую область на всю Россию размещении пациента на стульях с деревянным щитом вместо койки.

12 января в больницу привезли кузнечанку с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Так как все стационарные койки первого терапевтического отделения и койки скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты, женщину с ее согласия положили на «приставное место».

По мнению прокуроров, такое размещение пациента является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Кроме того, в больнице оказались не соблюдены нормы площади помещения в расчете на одну койку.

В ходе проверки в палате также нашли раскладное мягкое кресло, что не допускается: его поверхность не является устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

«По выявленным в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» нарушениям по согласованию с региональной прокуратурой прокурор г. Кузнецка внес министру здравоохранения Пензенской области представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию - объявил выговоры Владимиру Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), Оксане Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду Олегу Ягову.

После скандала для больницы приобрели девять раскладывающихся кроватей.

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Гость|24.01.2019 16:27|

Не понятно, что нужно делать, смеяться или плакать?

Гость|24.01.2019 16:28|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию - объявил выговоры Владимиру Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), Оксане Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду Олегу Ягову.
Вот кого нужно штрафовать и увольнять. А не того работягу который хотел по доброте душевной людям помочь, помощь медицинскую оказать. Человек клятву Гиппократу вспомнил, а его воровские бездельники к ответу призвали ... тфу ... противно аж.

Гость|24.01.2019 16:28|

Гость|24.01.2019 16:27|

Не понятно, что нужно делать, смеяться или плакать?

В лицо тебе плюнули .

Гость|24.01.2019 16:29|

СОБАКА СОБАКУ НЕ ЕСТ.

Гость|24.01.2019 16:32|

Это страна дураков просто. Дураков, маразма м абсурда!!!

Гость|24.01.2019 16:36|

penzainform.ru писал(a):

Медику придется выплатить эту сумму за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
penzainform.ru писал(a):
12 января в больницу привезли кузнечанку с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Так как все стационарные койки первого терапевтического отделения и койки скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты, женщину с ее согласия положили на «приставное место».
Вы вдумайтесь в этот маразм, врач, человеку жизнь спас вопреки воровских приказам, а ему штраф ...

Гость|24.01.2019 16:43|

Все вроде бы правильно : доски, койка, но 10 из 10 жителей Пензы осуждают Губернатора , вы сделали неправильно , обратите на это внимание, человеку помогли, положили , лечат, врач мог отказать больному, сославшись на отсутствие коек, но отнёсся по гуманному и по- человечески, в очередной раз этим действием свой рейтинг уменьшили, так делать нельзя по чиновичьи

Гость|24.01.2019 16:49|

Гость писал(a):

Вы вдумайтесь в маразм, врач, человеку жизнь спас вопреки воровских приказам, а ему штраф ...
И как впредь врачам поступать: спасать человеку здоровье или жизнь любой ценой или же во избежание вот такого идиотизма отправлять больного восвояси? И никто за это ведь не ответит. Впору устраивать общественную волну в поддержку этого несчастного порядочного главврача.

Гость|24.01.2019 16:56|

penzainform.ru писал(a):

оштрафовало главврача местной межрайонной больницы на 500 рублей
Когда же достроят цирк? Клоуны смешат, а цирка нет.

Гость|24.01.2019 17:01|

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбления власти в интернете

Гость|24.01.2019 17:02|

Только идиоты-оптимизаторы штрафуют главврача Потапова за верность клятве Гиппократа.

Гость|24.01.2019 17:05|

Помоги Бог Вам, Алексей Владимирович!

Гость|24.01.2019 17:10|

Даже не смешно

Гость|24.01.2019 17:12|

ТАК все думали виновные не будут наказаны по всей строгости закона а всегда найдут стрелочника который действительно спас жизнь больному его и наказали вот главврач следующий раз скажет нет мест и он по закону будет прав а настоящие виновники сидят в своих мягких креслах и посмеиваютя

Гость|24.01.2019 17:12|

Гость|24.01.2019 17:05|

Помоги Бог Вам, Алексей Владимирович!

ВРАЧ ПОСТУПИЛ ТАК КАК ЗОВЕЩАЛ ГИППОКРАТ . Удачи вам доктор...

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Имя: Гость
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