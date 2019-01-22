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Общество | Газовым компаниям предлагается взять на попечение малоимущих пенсионеров

22.01.2019|13:05
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Во вторник, 22 января, в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию, связанную со взрывами бытового газа и обрушением домов в России.

Губернатор Иван Белозерцев призвал усилить контроль и надзор как за общедомовым, так и за внутриквартирным газовым оборудованием.

«Я убежден, что с населением проводится недостаточная профилактическая работа. Каждый думает, что это может произойти с кем угодно, только не с ним. Вместе с тем одних профилактических мер недостаточно, нужно более строго подойти к наказанию за несоблюдение мер безопасности», - высказал свое мнение глава региона.

Он отметил, что не все заключают договоры на обслуживание газового оборудования и в каждом конкретном случае нужно разбираться. К примеру, если это пенсионерка, у которой нет средств, или малоимущая семья, власть должна подключаться и оказывать помощь.

«Да и газовая компания может взять эту пенсионерку на сопровождение, денег-то много зарабатывают», - считает губернатор.

Если же это бизнесмен, у которого имеется несколько квартир и про одну из них он «забыл», следует сделать два предупреждения и в случае неисполнения требований отрезать газ.

Ранее Иван Белозерцев призвал уделить особое внимание неблагополучным семьям и в случае возникновения рискованной ситуации принимать жесткие меры вплоть до отключения газа в квартирах злоупотребляющих спиртным граждан.

Источник — фото: Pixabay.com
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