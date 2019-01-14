14.01.2019 | 09:27

В понедельник, 14 января, на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных сделать выводы из трагедии в Ростовской области, где обрушились два этажа многоэтажного дома в результате взрыва бытового газа.

«От подобных происшествий, к сожалению, не застрахован ни один дом. Но мы можем эти риски свести к нулю, если будем работать с населением, если службы, отвечающие за поставку газа, будут действовать добросовестно, если участковые и другие ответственные лица будут работать с народом, в гуще населения, там, где есть риски», - заявил Иван Белозерцев.

По его мнению, нужно учиться на чужих ошибках и делать выводы из того, что произошло.

Он отметил, что риски возникают тогда, когда семья неблагополучная, когда в квартире постоянно употребляются спиртные напитки и все об этом знают, но не принимают мер.

«Нужно проводить беседы. Если возникают риски, ставьте вопрос жестко, вплоть до отключения газа. Пусть доказывает через суд, что это незаконно, но пусть бросает пить. Устанавливайте контроль за этой квартирой, подъездом», - призвал Иван Белозерцев.