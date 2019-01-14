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Общество | Губернатор предложил отключать газ в квартирах алкоголиков

14.01.2019|09:27
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В понедельник, 14 января, на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных сделать выводы из трагедии в Ростовской области, где обрушились два этажа многоэтажного дома в результате взрыва бытового газа.

«От подобных происшествий, к сожалению, не застрахован ни один дом. Но мы можем эти риски свести к нулю, если будем работать с населением, если службы, отвечающие за поставку газа, будут действовать добросовестно, если участковые и другие ответственные лица будут работать с народом, в гуще населения, там, где есть риски», - заявил Иван Белозерцев.

По его мнению, нужно учиться на чужих ошибках и делать выводы из того, что произошло.

Он отметил, что риски возникают тогда, когда семья неблагополучная, когда в квартире постоянно употребляются спиртные напитки и все об этом знают, но не принимают мер.

«Нужно проводить беседы. Если возникают риски, ставьте вопрос жестко, вплоть до отключения газа. Пусть доказывает через суд, что это незаконно, но пусть бросает пить. Устанавливайте контроль за этой квартирой, подъездом», - призвал Иван Белозерцев.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|14.01.2019 09:41|

А доплачивать будете алкоголикам за то,что через их квартиру газ идёт в другие по трубам? Придётся Вам вести газ через улицу.

Гость|14.01.2019 09:42|

Таким образом в коммуналках на 6-8 хозяев есть алкоголик, и отключат на общей кухни на все семьи газ, это как так? Я плачу в коммуналке сосед нет и у меня отключат газ

Гость|14.01.2019 09:44|

А если стукануть на соседа, что он алкоголик, то ему сначала газ отключат, а только потом будут разбираться так это или нет?

Гость|14.01.2019 09:46|

У нас в двух местах была утечка газа ,звонили три раза и ни кто не приехал пока сами к ним не приехали чтобы заплатить деньги

Гость|14.01.2019 09:47|

penzainform.ru писал(a):

Нужно проводить беседы. Если возникают риски, ставьте вопрос жестко, вплоть до отключения газа. Пусть доказывает через суд, что это незаконно
это сделало мой день.

Гость|14.01.2019 09:55|

Мой сосед алкаш имеет большой долг за газ. Газовики грозятся отключить ему газ. А он сказал:"Пусть отключают, я привезу баллон и подключу". Так это ещё опаснее.

Гость|14.01.2019 09:57|

Газпром звонят колокола,газпром золотые купола!!! насрать им на все!!! л а.ла,ла

Гость|14.01.2019 09:58|

Газовые трубы проходят от одного к другому через кв.метры собственников. Тогда отрезайте у пола и потолка.

Гость|14.01.2019 10:02|

Чем больше покойников - бизнес процветает!

Жизнь надо устраивать , помогать людям, а не газ отключать..эх "горе- горькое по свету шлялося..и нечаянно к нам забрело.."

Гость|14.01.2019 10:03|

А статус алкоголика кто дает? В начале надо чела признать алкоголиком. Потом газ перекрывать. По логике губернатора алкоголики все те кто выпивает алкогольные напитки, а это 99% населения. Всем газ надо перекрывать:)

Гость|14.01.2019 10:09|

Никто ничего делать не будет. За все работы должен кто-то платить. А денег -нет,сказал Премьер еще в прошлом году.

Гость|14.01.2019 10:10|

Если у меня отключат газ ,то ножовкой отпилю трубу всем ос тальным. Это моя квартира. Делайте отдельный ввод газа на каждую квартиру,как свет.

Гость|14.01.2019 10:12|

Гость писал(a):

Это моя квартира.
Это тебе только так кажется.

Гость|14.01.2019 10:13|

Кислород ещё не придумал наш губернатор?

Вместо того,чтобы оборудовать квартиру автоматикой безопасности,при исчезновении газа (как в современных газовых колонках),он решил газ отрезать!Или газ взрывается только в квартирах жильцов,состоящих на учёте у нарколога?

Гость|14.01.2019 10:17|

Простите, а готовить пищу они будут на костре?

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Имя: Гость
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