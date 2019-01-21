21.01.2019 | 16:23

В понедельник, 21 января, на улице Луначарского в Пензе провели мелкоямочный ремонт. Участок дороги покрыли литым асфальтом с помощью кохера. Это термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур.

Накануне во время объезда города глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушение полотна на путепроводах на улицах Измайлова, Толстого, Гагарина и поручил директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину подготовить кохер Hydrog KA 4400 к работе.

«Не нужно дожидаться весны, при благоприятных погодных условиях уже сейчас следует заняться устранением аварийных разрушений дорожного полотна при помощи специального оборудования», - заявил тогда мэр.

Кохер будет функционировать в основном по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. Емкость термоса-бункера - 4 400 литров (около 10 тонн), используя один замес, можно провести ремонт на площади примерно 70 квадратных метров.

«На данный момент формируется дефектная ведомость по участкам, которые следует отремонтировать асфальтобетонной смесью или литым асфальтом», - сообщили в пресс-службе мэрии.