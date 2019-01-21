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Общество | Участок улицы Луначарского в Пензе покрыли литым асфальтом

21.01.2019|16:23
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В понедельник, 21 января, на улице Луначарского в Пензе провели мелкоямочный ремонт. Участок дороги покрыли литым асфальтом с помощью кохера. Это термос-бункер, позволяющий устранять дефекты в условиях низких температур.

Накануне во время объезда города глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушение полотна на путепроводах на улицах Измайлова, Толстого, Гагарина и поручил директору департамента ЖКХ Максиму Иванкину подготовить кохер Hydrog KA 4400 к работе.

«Не нужно дожидаться весны, при благоприятных погодных условиях уже сейчас следует заняться устранением аварийных разрушений дорожного полотна при помощи специального оборудования», - заявил тогда мэр.

Кохер будет функционировать в основном по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. Емкость термоса-бункера - 4 400 литров (около 10 тонн), используя один замес, можно провести ремонт на площади примерно 70 квадратных метров.

«На данный момент формируется дефектная ведомость по участкам, которые следует отремонтировать асфальтобетонной смесью или литым асфальтом», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|21.01.2019 16:41|

Бакунинский мост и проезд под ЖД в дырах, ухабинах и колеях.

Гость|21.01.2019 16:51|

Бакунинский мост сначала необходимо от снега очистить

Гость|21.01.2019 16:54|

Что значит фраза ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ? В эти дни были благоприятные погодные условия-снег,ветер,морозец?!

Гость|21.01.2019 16:54|

нанотехнологиям до звезды.Гость писал(a):

снег,ветер,морозец

Гость|21.01.2019 17:03|

Посмотрите на фото . Что они вытворяют ?

Гость|21.01.2019 17:07|

Гость писал(a):

Посмотрите на фото . Что они вытворяют ?
Да не ссыте, весной со снегом растает))

Гость|21.01.2019 17:26|

Емкость термоса-бункера ... около 10 тонн ... провести ремонт на площади ... 70 квадратных метров. Задача:

10 тонн на площади 10х7 метров! Какой-же слой асфальта будет на пензенских дорогах?

Имя: Гость
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