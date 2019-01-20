20.01.2019 | 18:49

В субботу, 19 января, в ООО «Санаторий «Надежда» была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Дети отдыхали в санатории - в оздоровительную смену.

В учреждении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, комплекс противоэпидемических мероприятий с лабораторным обследованием.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора», - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2018 года 19 учеников бессоновской школы были госпитализированы в областной центр спецвидов медицинской помощи. У ребят наблюдалась высокая температура, тошнота, диарея.

В Москве, куда отправляли данные для анализа, выяснили, какая зараза уложила детей на больничные койки: источником послужил работник пищеблока, у которого выявили дизентерийную палочку Зонне.

Директору бессоновской школы объявили выговор.