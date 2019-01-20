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Общество | В санатории «Надежда» в оздоровительную смену массово заболели дети

20.01.2019|18:49
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В субботу, 19 января, в ООО «Санаторий «Надежда» была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Дети отдыхали в санатории - в оздоровительную смену.

В учреждении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, комплекс противоэпидемических мероприятий с лабораторным обследованием.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора», - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2018 года 19 учеников бессоновской школы были госпитализированы в областной центр спецвидов медицинской помощи. У ребят наблюдалась высокая температура, тошнота, диарея.

В Москве, куда отправляли данные для анализа, выяснили, какая зараза уложила детей на больничные койки: источником послужил работник пищеблока, у которого выявили дизентерийную палочку Зонне.

Директору бессоновской школы объявили выговор.

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Гость|20.01.2019 19:40|

Когда будут снимать с работы или сажать,тогда будет порядок.Ждём детских смертей?

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