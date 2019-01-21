21.01.2019 | 12:06

В воскресенье, 20 января, Кузнецк присоединился к всероссийской акции «День снега». Программа предусматривала всевозможные зимние забавы: катание на «ватрушках», перетягивание каната, зимний квест, семейные эстафеты, лыжные гонки, баскетбол в валенках и многие другие развлечения.

Торжественное открытие зимнего праздника состоялось на Заречной улице, где залит каток. Глава администрации Сергей Златогорский поблагодарил активистов, своими силами оборудовавших одну из лучших в городе ледовых площадок.

В церемонии открытия приняла участие начальник отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры регионального минспорта Наталья Лобанова. Она пообещала: если праздник пройдет удачно, то он станет традиционным в Пензенской области.

«После открытия на ледовой площадке состоялась игра между ветеранами и 11-летними хоккеистами. В это же время в городе на 15 площадках День снега отмечали воспитанники детских садов, школьники и их родители. Все участники получили сертификаты Министерства спорта РФ и атрибутику праздника», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.