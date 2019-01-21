Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 янв 2019|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Общество | День снега может стать в Пензенской области традиционным

21.01.2019|12:06
Печать

В воскресенье, 20 января, Кузнецк присоединился к всероссийской акции «День снега». Программа предусматривала всевозможные зимние забавы: катание на «ватрушках», перетягивание каната, зимний квест, семейные эстафеты, лыжные гонки, баскетбол в валенках и многие другие развлечения.

Торжественное открытие зимнего праздника состоялось на Заречной улице, где залит каток. Глава администрации Сергей Златогорский поблагодарил активистов, своими силами оборудовавших одну из лучших в городе ледовых площадок.

В церемонии открытия приняла участие начальник отдела массовой физической культуры и спортивной инфраструктуры регионального минспорта Наталья Лобанова. Она пообещала: если праздник пройдет удачно, то он станет традиционным в Пензенской области.

«После открытия на ледовой площадке состоялась игра между ветеранами и 11-летними хоккеистами. В это же время в городе на 15 площадках День снега отмечали воспитанники детских садов, школьники и их родители. Все участники получили сертификаты Министерства спорта РФ и атрибутику праздника», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

0
0
0
0
 
Гость|21.01.2019 12:56|

Глупые даты: день снега, день дождя, день ветра,день жары, день холода, день глупых высказываний (понедельник, Пенза)

Гость|21.01.2019 12:57|

Так на "ватрушках"или на"вертушках"?

Гость|21.01.2019 13:13|

Гость писал(a):

Глупые даты: день снега, день дождя, день ветра,день жары, день холода, день глупых высказываний (понедельник, Пенза)
когда на осадки введут налог, вот тогда мы возненавидим и снег, и дождь и все остальное

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 