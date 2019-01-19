19.01.2019 | 13:57

Сегодня, 20 января, воскресенье, а значит, у большинства пензенцев - выходной день. И лучше всего провести его на свежем воздухе. Например, слететь с горки на ледянке так, чтобы захватывало дух, или неторопливо пройтись на лыжах по зимнему лесу, любуясь отягощенными снегом ветвями. Да и каток на Фонтанной площади ждет, когда на его льду сверкнут лезвия коньков. А можно просто поиграть в снежки или слепить снеговика - влажный снег прекрасно подойдет для таких развлечений. Ведь сегодня отмечается Всемирный день снега, который еще называют Международным днем зимних видов спорта.

20 января в испанском Сан-Себастьяне отмечается Тамборрада - день ударников и любых ударных инструментов. Существуют различные версии происхождения этого праздника. Согласно наиболее популярной из них, Тамборрада берет начало с наполеоновских времен. Когда отряды армии Бонапарта проходили по взятому ими городу, они стучали в барабаны, а местные водовозы отвечали им стуком по своим бочкам. Поэтому в современном празднике участвуют две группы барабанщиков: одна одета в исторические костюмы наполеоновской армии, другая выступает в нарядах поваров и водоносов.

20 января, на следующий день после Богоявления, православные христиане вспоминают Иоанна Предтечу. Он крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал явление Пресвятой Троицы в день крещения.

В народе этот день называют Иваном Бражником именно в честь Иоанна Крестителя. В этот день принято было «запивать» зло. Прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год. Кроме того, во время Мясоеда массово праздновали свадьбы, поэтому на Ивана-бражника «запивали» и девичье счастье, чтобы в будущем молодую жену ждало меньше слез.

Именины в этот день отмечают Афанасий, Василий и Иван.

В истории день 20 января ознаменован несколькими знаменательными событиями. В 1831 году был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии, в 1921-м - образована Республика Дагестан, в 1925-м СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор, в 1946-м с поста главы правительства Франции ушел в отставку Шарль де Голль, а в 1958-м в Лондоне были установлены первые радары контроля за скоростью автомобилей.

20 января родились турецкий поэт, драматург и прозаик Назым Хикмет, обладатель пяти «Оскаров» итальянский кинорежиссер Федерико Феллини, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также эстрадная певица народная артистка России Ирина Аллегрова.

Полная Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня неудачный день для работы и для бизнеса, есть опасность сделать неверный шаг, за который придется долго расплачиваться.