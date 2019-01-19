19.01.2019 | 09:57

Около шести тысяч пензенцев приняли участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Таковы данные УМВД России по г. Пензе.

В этом году в областном центре было подготовлено три официальных места для купания в крещенскую ночь: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД. Кроме того, около 10 купелей горожане сделали самостоятельно.

За происходящим следили сотрудники управления по делам ГОЧС города Пензы, полиции, представители администраций районов города и народные дружинники.

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех заинтересованных структур и ведомств, а также сознательному отношению граждан к участию в обряде праздник Крещения Господня прошел без происшествий», - сообщили в администрации города.