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Общество | В Пензе крещенские купания прошли без происшествий

19.01.2019|09:57
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Около шести тысяч пензенцев приняли участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Таковы данные УМВД России по г. Пензе.

В этом году в областном центре было подготовлено три официальных места для купания в крещенскую ночь: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД. Кроме того, около 10 купелей горожане сделали самостоятельно.

За происходящим следили сотрудники управления по делам ГОЧС города Пензы, полиции, представители администраций районов города и народные дружинники.

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех заинтересованных структур и ведомств, а также сознательному отношению граждан к участию в обряде праздник Крещения Господня прошел без происшествий», - сообщили в администрации города.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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