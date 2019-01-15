Общество | ГУ МЧС опубликовало список разрешенных мест крещенских купаний

15.01.2019 | 16:28

В Пензенской области организуют 39 прорубей для крещенских купаний. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В Пензе окунуться в святую воду можно будет на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД.

В Заречном православных приглашают в зону отдыха «Лесная».

В Пензенском районе организуют иордани в Городе Спутнике, в пруду в селе Соловцовка, в водоеме на территории ИП Демина С. М. в селе Урлейка и Верхнем пруду поселка Золотаревка.

В Башмакове купели сделают в Смагином пруду.

В Бековском районе можно будет окунуться в Хопре в р. п. Беково и в озере Глубоком (п. Сахзавод).

В Белинском прорубь организуют в пруду в балке Редкий Дуб (2,5 км от п. Шарово).

В Бессоновском районе православных приглашают на Бригадный пруд в селе Бессоновка, пруды в селах Чертково (Михайловский), Лопуховка и в Проказнинском сельсовете (Володарский).

В Городищенском районе купель сделают в пруду села Юловка.

В Иссинском районе можно будет окунуться в водоем села Булычево, в реку Иссу на улице Набережной р. п. Исса и в Дмитриевке, пруд на въезде в Центральную усадьбу свх Уваровский, реку Сухой Широкоисс в Уварове и Барский пруд в Бекетовке.

В Каменском районе площадки обустроят на реке Малый Атмис в селе Кевдо-Мельситово и пруду на западной окраине села Блиновка.

В Колышлейском районе проруби сделают на реке Колышлей в селах Трескино и Сущевка.

В Лунинском районе можно прийти на озеро Байкал в селе Большой Вьясс. Оборудуют купели на пруду в селе Липяги и на реке Шукше в селе Липовка.

В селе Наровчат православных приглашают на Военный пруд.

В Сердобском районе купель появится в Сердобске (на реке Сердобе в 60 метрах вверх по течению от моста на село Пригородное), на прудах в селах Кирово, Мещерском, реке Сердобе в Карповке и Хопре в Секретарке.

В Тамалинском районе проруби будут в Богдановском пруду поселка Тамала и в Алексеевском пруду села Ульяновка.

В Шемышейке верующих будут ждать на реке Узе.

Что касается Кузнецка, то там специально оборудовано место в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы-мученицы (также местные жители смогут совершить омовение вблизи двух родников - Бутурлинского и Легкого).

«По статистическим данным, во время крещенского купания на водоемах Пензенской области случаев провалов людей под лед и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее жителям не стоит забывать об элементарных правилах безопасности: купаться только строго в оборудованных местах; оценить свои возможности и состояние здоровья; перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав пробежку или разминку; прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку; в воду следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд и не находиться в проруби более 1 минуты - во избежание общего переохлаждения организма; после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Также категорически запрещено употребление алкоголя перед купанием и участие в мероприятии детей без присмотра родителей.