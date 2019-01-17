17.01.2019 | 11:03

Областное министерство здравоохранения отреагировало на вышедший в эфире 11 канала сюжет о пензячке, перенесшей операцию, которой фактически не было.

Горожанке сделали флебэктомию - операцию по устранению варикозных вен - в отделении сосудистой хирургии областной больницы им. Н. Н. Бурденко под местным наркозом. Через неделю она узнала, что ей ничего не удалили: новость сообщил врач, когда женщина пришла на перевязку.

При этом в выписке указано, что флебэктомия проведена.

Пензячка сходила к заведующему отделением. «Да, у вас операция не состоялась, потому что, если бы он начал делать вам операцию, у вас много было бы разрезов и нога была бы как решето», - передала услышанное горожанка. Женщине предложили другой вариант лечения.

Министерство здравоохранения назначило проверку качества оказания медицинской помощи указанной пациентке.

«Она будет завершена до 27 января. Информация о результатах, являющаяся врачебной тайной, будет предоставлена непосредственно заявительнице, поскольку с данным заявлением она обратилась также в министерство здравоохранения», - сообщили в пресс-службе ведомства.