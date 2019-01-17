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Общество | Минздрав проведет проверку по факту непонятной операции пензячки

17.01.2019|11:03
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Областное министерство здравоохранения отреагировало на вышедший в эфире 11 канала сюжет о пензячке, перенесшей операцию, которой фактически не было.

Горожанке сделали флебэктомию - операцию по устранению варикозных вен - в отделении сосудистой хирургии областной больницы им. Н. Н. Бурденко под местным наркозом. Через неделю она узнала, что ей ничего не удалили: новость сообщил врач, когда женщина пришла на перевязку.

При этом в выписке указано, что флебэктомия проведена.

Пензячка сходила к заведующему отделением. «Да, у вас операция не состоялась, потому что, если бы он начал делать вам операцию, у вас много было бы разрезов и нога была бы как решето», - передала услышанное горожанка. Женщине предложили другой вариант лечения.

Министерство здравоохранения назначило проверку качества оказания медицинской помощи указанной пациентке.

«Она будет завершена до 27 января. Информация о результатах, являющаяся врачебной тайной, будет предоставлена непосредственно заявительнице, поскольку с данным заявлением она обратилась также в министерство здравоохранения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Гость|17.01.2019 11:16|

penzainform.ru писал(a):

При этом в выписке указано, что флебэктомия проведена.
И бюджетные деньги освоены. Тут прокуратуре нужно подключаться.

Гость|17.01.2019 11:18|

«Единая Россия» выступила против идеи раскрывать размер пенсий депутатов и чиновников

Гость|17.01.2019 11:33|

Здравоохранение вообще нужно проверить на предмет конкретно оказанной помощи больному,и то,что этот врач вписал в карточку ,так как оплата врачу идет РГС -Мед.страхование.А написать в карточку можно все,что угодно,и грошевое лечение больного,и сверх-дорогущее.Пациент при этом ничего знать не будет,так как карточки на руки не выдают.

Гость|17.01.2019 11:39|

Надо личную подпись чтоб пациент ставил под каждой записью оказанных услуг,давно все медучреждения вытягивают деньги липовыми приемами.

Гость|17.01.2019 11:58|

Гость писал(a):

«Единая Россия» выступила против идеи раскрывать размер пенсий депутатов и чиновников
Ну а зачем лишний раз чернь травмировать ? У черни 8-12 т руб, у этих с едрисни воров, бездельников 70-80% от прежней зп 100-250 т. руб. + всякие блага.

Гость|17.01.2019 11:58|

да не заплатила она врачу вот он и не сделал,а отчитался,что операция проведена.Три года назад такая операция стоила 15 тыс.в карман врачу и 3 тыс.анестезиологу,если под общим наркозом

Гость|17.01.2019 12:01|

Гость писал(a):

да не заплатила она врачу вот он и не сделал,а отчитался,что операция проведена.Три года назад такая операция стоила 15 тыс.в карман врачу и 3 тыс.анестезиологу,если под общим наркозом
Да всё верно, обычная практика. Общая картина смерти здравоохранения в Пензе была хорошо отображена на деревянной кровати. За что прямые "оптимизаторы" получили только выговор и то под напором общественности. У едресни стоит цель максимально изничтожить лишнее населения, для обслуживания их двух труб и содержания армии хватит порядка 40-45 млн человек, остальные лишние, дружки пупки остальных содержать не хотят. Образование отняли, медицину развалили, пенсии отменили ... теперь только ждут.

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