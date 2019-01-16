16.01.2019 | 13:50

Зинаида Михайловна перенесла флебэктомию - операцию по устранению варикозных вен. Каково же было удивление женщины, когда через неделю она узнала, что ей ничего не удалили. Новость сообщил врач, когда пензячка пришла на перевязку.

«Он подошел, смотрит и говорит: «А вообще не пойму, какую вы операцию делали?» Я говорю: «Варикозное расширение вен». - «А у вас вены все на месте». - «Я тоже так поняла, но, может, я что-то не понимаю», - рассказала Зинаида Михайловна.

Флэбэктомию делали в отделении сосудистой хирургии областной больницы под местным наркозом. Женщина помнит, как все происходило, следы остались.

«Вот разрезали: шесть разрезов, здесь большой разрез немножко стали подшивать, только что начали, а здесь еще нет. Все вены на месте, даже ни одной венки не убрал. Ночью очень дергает, сегодня прямо вообще дергалась нога», - пожаловалась женщина.

К заведующему отделением Зинаида Михайловна попала со второй попытки.

««Да, у вас операция не состоялась, потому что, если бы он начал делать вам операцию, у вас много было бы разрезов и нога была бы как решето»», - передала услышанное горожанка.

Женщине предложили другой вариант лечения, но она пока не в состоянии принять решение, будучи в шоке: если бы случайно не узнала, что операция не состоялась, то так бы и продолжала ходить со своим варикозом. Известно, что он чреват образованием смертельно опасных язв и тромбов.

Пациента не поставили в известность и не сразу предложили альтернативное лечение. Позиция министерства здравоохранения региона по этим вопросам пока неизвестна.