15.01.2019 | 11:44

В течение 2 недели 2019 года в Пензенской области зарегистрировано 1 120 случаев ОРВИ, гриппа не зафиксировано. Заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 26,1%.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе на 60,8% ниже уровня эпидпорога», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Удельный вес детей в общей структуре заболевших продолжает расти: если на 1-й неделе он составлял 31,2%, то на 2-й - 49,7%. Тем не менее, она ниже эпидпорога.

Больше всего случаев ОРВИ зарегистрировано в Никольском (331,9 на 100 тысяч), Земетчинском (155,8), Наровчатском (114,6), Камешкирском (114,1) районах и Кузнецке(176,3).

В Пензе в течение 2-й недели зарегистрировано 598 случаев ОРВИ. Заболеваемость составила 114,7 на 100 тысяч населения.

Несмотря на относительно благополучную обстановку, жителям Пензенской области следует помнить: сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается в третьей декаде января.