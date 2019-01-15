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Общество | В Кузнецке подготовят иордань возле церкви Параскевы-мученицы

15.01.2019|13:12
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Для крещенских купаний, которые по традиции состоятся в ночь с 18 на 19 января, в Кузнецке специально оборудовано одно место - в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы-мученицы.

Кроме того, кузнечане смогут совершить омовение вблизи двух родников - Бутурлинского и Легкого.

«Во всех местах во время проведения христианского обряда будут дежурить сотрудники городского управления ГО и ЧС, скорая помощь, представители правоохранительных органов и ДНД. Они закончат дежурство после того, как все желающие окунутся в иордань», - сообщили в администрации Кузнецка.

В 2018 году в Пензенской области в общей сложности на Крещение было оборудовано 40 купелей. На них дежурили спасатели, медики, представители полиции, органов местного самоуправления и других ведомств. Ночь с 18 на 19 января, когда пензенцы праздновали Крещение и окунались в освященную воду, прошла без происшествий.

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