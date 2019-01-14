14.01.2019 | 15:29

В областном центре спецвидов медицинской помощи зарегистрирован первый в 2019 году случай заболевания корью.

10-летняя девочка провела зимние каникулы под присмотром пензенских врачей.

«Это завозной случай. Ребенок к нам приехал с Украины к родственникам на празднование Нового года, и здесь так получилось, что все развернулось. Ребенок был не привит», - рассказала зав. инфекционным отделением областного центра спецвидов медпомощи Елена Воробьева.

Если раньше корь называли детской чумой, то теперь медики говорят, что данному заболеванию все возрасты покорны. Только в прошлом году на территории Пензенской области десять взрослых и один ребенок перенесли заразу, действенным способом защиты от которой называют вакцинацию.

Коварство кори в том, что это очень заразное заболевание. К примеру, если в коллективе заболевает один человек, то у его окружения, не привитого от нее, высоки шансы подхватить вирус.

«У кори есть свои серьезные очень осложнения. Это и миокардиты, и менингиты, и пневмонии. То есть само по себе заболевание серьезное, сложное», - добавила Елена Воробьева.

Если вовремя не обратиться за помощью к врачам, то болезнь может привести к летальному исходу. К счастью, таких случаев в последние годы в области не было.