Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 янв 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.07  |  $  67.19

Общество | В Пензе зарегистрирован первый в году случай заболевания корью

14.01.2019|15:29
Печать

В областном центре спецвидов медицинской помощи зарегистрирован первый в 2019 году случай заболевания корью.

10-летняя девочка провела зимние каникулы под присмотром пензенских врачей.

«Это завозной случай. Ребенок к нам приехал с Украины к родственникам на празднование Нового года, и здесь так получилось, что все развернулось. Ребенок был не привит», - рассказала зав. инфекционным отделением областного центра спецвидов медпомощи Елена Воробьева.

Если раньше корь называли детской чумой, то теперь медики говорят, что данному заболеванию все возрасты покорны. Только в прошлом году на территории Пензенской области десять взрослых и один ребенок перенесли заразу, действенным способом защиты от которой называют вакцинацию.

Коварство кори в том, что это очень заразное заболевание. К примеру, если в коллективе заболевает один человек, то у его окружения, не привитого от нее, высоки шансы подхватить вирус.

«У кори есть свои серьезные очень осложнения. Это и миокардиты, и менингиты, и пневмонии. То есть само по себе заболевание серьезное, сложное», - добавила Елена Воробьева.

Если вовремя не обратиться за помощью к врачам, то болезнь может привести к летальному исходу. К счастью, таких случаев в последние годы в области не было.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 