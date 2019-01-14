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Общество | В 2018 году школа «Буртасы» заработала больше других спортивных объектов

14.01.2019|10:39
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В 2018 году спортивные учреждения, подведомственные Министерству физической культуры и спорта Пензенской области, заработали на платных услугах 223,5 млн рублей, что составило 100,6% от запланированного показателя.

Для сравнения: в 2017 году спортивные сооружения получили доход на 37 млн меньше.

Больше всех в 2018-м заработала школа спортивной гимнастики «Буртасы» - 88 млн, сообщил министр Григорий Кабельский на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 января. При этом свой план она не выполнила на 5% из-за того, что в августе и сентябре не работал бассейн.

Также не достиг планового показателя ФОК «Дельфин».

«Не работал «Олимпийский», и мы детей повели туда. Это увеличило госзадание и привело к сокращению числа оказанных платных услуг», - пояснил Григорий Кабельский.

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Гость|14.01.2019 10:57|

Дизель разгоните,вот экономия,так экономия. Завтра опять проиграют.

Гость|14.01.2019 11:27|

А как это заработали, если из бюджета раза в три больше потратили.

Гость|14.01.2019 11:45|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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