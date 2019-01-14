14.01.2019 | 10:39

В 2018 году спортивные учреждения, подведомственные Министерству физической культуры и спорта Пензенской области, заработали на платных услугах 223,5 млн рублей, что составило 100,6% от запланированного показателя.

Для сравнения: в 2017 году спортивные сооружения получили доход на 37 млн меньше.

Больше всех в 2018-м заработала школа спортивной гимнастики «Буртасы» - 88 млн, сообщил министр Григорий Кабельский на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 января. При этом свой план она не выполнила на 5% из-за того, что в августе и сентябре не работал бассейн.

Также не достиг планового показателя ФОК «Дельфин».

«Не работал «Олимпийский», и мы детей повели туда. Это увеличило госзадание и привело к сокращению числа оказанных платных услуг», - пояснил Григорий Кабельский.