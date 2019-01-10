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Общество | 80-летие Пензенской области будут праздновать целый год

10.01.2019|14:39
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На совещании, посвященном празднованию 80-летия образования Пензенской области, которое провел губернатор Иван Белозерцев в четверг, 10 января, в числе прочих тем обсуждалось чествование жителей Сурского края, внесших большой вклад в развитие региона.

«Пензенская область и ее история - это прежде всего люди. Важно отметить земляков, много сделавших для развития социально-экономического, научного, культурного, спортивного развития нашего региона, отдать должное их заслугам перед родным краем», - поставил задачу губернатор, подчеркнув, что особое внимание необходимо уделить ветеранам.

«Поручил, чтобы на торжественное мероприятие, посвященное 80-летию области, пригласили больше заслуженных людей, тех, кто удостоен государственных премий, заслуженных учителей, врачей, известных тружеников села и промышленности! Всех, кто внес большой вклад в развитие региона!» - написал Иван Белозерцев в Twitter.

80-летие Сурского края будет отмечаться в течение всего наступившего года. Торжественные собрания и концерты, конкурсы и тематические выставки, презентации и научные конференции пройдут как в областном центре, так и в районах.

«В юбилейном году предполагается издать и провести презентацию информационного альбома-справочника, выпустить фильм и ролики, посвященные 80-летию со дня образования Пензенской области. Кроме того, планируется увековечить имена выдающихся пензенцев открытием мемориальных объектов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото: pnzreg.ru
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Гость|10.01.2019 14:54|

Торжественно отметим 80-летие и развал новостроек в совхозе Заря. УРААААА!!! Обманули людей дважды,а Царь далеко.

Гость|10.01.2019 15:03|

По 80 000тысяч каждому жителю раздали бы. Это был бы настоящий праздник. Все равно больше потратите.

Гость|10.01.2019 15:03|

Важно отметить земляков, много сделавших для развития социально-экономического, научного, культурного, спортивного развития нашего региона, отдать должное их заслугам перед родным краем», 

Отметте простых рабочих которые отдали фабрикам и заводам по пятьдесят лет и более . Такие у нас ещё есть и работают . Пример завод ВЭМ .

Гость|10.01.2019 15:05|

А кто у нас в городе самый заслуженный?Гость писал(a):

Пример завод ВЭМ .
Завод ВЭМ исчез.

Гость|10.01.2019 15:23|

край конченных дэбилов

Имя: Гость
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