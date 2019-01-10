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Общество | В Совете Федерации пройдут дни Пензенской области

10.01.2019|14:21
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В Совете Федерации Федерального Собрания России в последних числах января пройдут дни Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

«Провел совещание по подготовке и проведению дней Пензенской области в конце января и мероприятий, посвященных 80-летию Пензенской области. Много хороших мероприятий запланировано! Поручил больше информировать жителей через СМИ о планируемых мероприятиях!» - написал он.

Совещание, посвященное предстоящему событию, прошло в правительстве области в четверг, 10 января.

«Дни Пензенской области в Совфеде будут посвящены 80-летию образования региона. На расширенных заседаниях профильных парламентских комитетов прозвучат доклады представителей правительства области, а губернатор выступит перед собранием сенаторов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также запланировано проведение большой презентационной выставки достижений Сурского края в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. На ней будет показана продукция пензенских предприятий, выступят творческие коллективы.

«Наша задача - достойно представить свой регион, чтобы как можно больше людей узнали о Пензенской области, о ее возможностях, чтобы как можно больше инвесторов проявили интерес к созданным у нас условиям ведения бизнеса», - поставил задачу Иван Белозерцев.

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Гость|10.01.2019 14:51|

Под каким флагом выставку проводить будут, флаг с бородатым мужиком на желтым фоне, не утверждённый герольдическим советом РФ (т.е. позорится на всём честном народе)?

Имя: Гость
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