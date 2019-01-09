09.01.2019 | 11:08

Во вторник, 8 января, в Пензе дороги расчищали от снега 90 спецмашин. В ночь на 9 января работало 83 единицы техники.

Проводилась очистка проезжей части, в том числе в частном секторе, и подступов к пешеходным переходам, а также обработка противогололедными материалами, механизированная и ручная уборка тротуаров, автопавильонов и прилегающих территорий от мусора, снега и льда.

Снег убран с путепроводов на улицах Луначарского, Баумана, Терновского, с Бакунинского моста, а также Привокзальной площади, улиц Бакунина, Московской, Злобина, Мира, Карпинского, Ленина, Терновского и других.

«Кроме того, грейдером обработаны обочины на улицах Чаадаева, Долгорукова, Клары Цеткин, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Павлушкина, Урицкого, Володарского, Советской, Кураева, Лермонтова, Красной, Радищева, М. Горького, Кулакова, Коммунистической, Суворова, Карпинского, Мира, Тульской, Тимирязева, Островского, Большой Арбековской, Кольцова, Лесхоз, Толстого, Ключевского, Революционной, Леонова, Ударной, Нахимова, Пестеля, Тепличной, Рябова, Куйбышева, Богданова, Краснова, Красной, Тамбовской, Ново-Тамбовской, а также дорогах в селе Побочино и на Панкратовку», - перечислили в пресс-службе мэрии, добавив, что за сутки из города вывезено более 5 700 кубометров снега.

9 января очисткой и обработкой дорог занимаются 86 спецмашин и 70 рабочих. Снег вывозится с улиц Карпинского, Пушкина, Бакунина, Московской, Павлушкина, Тухачевского, Терновского и других.

8 января губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на расчистку в Пензе дворов у многоквартирных домов, парковочных мест, улиц в частном секторе. Он рекомендовал мэру Виктору Кувайцеву обратиться к руководителям предприятий, которые могут предоставить технику и людей для очистки улиц и вывоза снега.