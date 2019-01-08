08.01.2019 | 17:41

За первую январскую неделю на Пензу обрушилось 76% месячной нормы осадков. Необходимо было вывезти 300 тысяч кубометров снега.

«Сейчас примерно 72% улиц у нас имеют нормативную ширину, а по другим улицам мы продолжаем работать. Нам нужно еще 4-5 дней, чтобы улицы все были освобождены от снега», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

На видеоконференции с участием руководителей администраций городов и районов региона и представителей разных ведомств говорили о том, что сложные ситуации возникали на дорогах всего региона, но с ними справлялись.

«В принципе, проезды были обеспечены ко всем населенным пунктам, и общественный транспорт ходил», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

По мнению губернатора, убирали дороги в праздничные дни недостаточно хорошо: были жалобы и из сел, и из областного центра.

«Мы максимально должны использовать все силы и средства. Начальники подрядных дорожных организаций, отвечающих за содержание дорог, должны не спать, а в период обильного выпадения снега принимать все меры по очистке дорог, тротуаров, чтобы не бились люди, не разбивались на машинах, чтобы люди не гибли!» - возмутился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вообще не чистится, ходить негде», - рассказала женщина.

«Непонятно что творится. Уснули, наверное, все ЖКХ-шники», - предположила горожанка.

Губернатор поставил задачу: к началу трудовых будней проблем при передвижении по населенным пунктам у людей остаться не должно.