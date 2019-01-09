09.01.2019 | 15:17

Антивандальный ящик на улице Ахунской в Заречном не устоял перед целеустремленным горожанином.

Металлический шкафчик предназначался для защиты устройства фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Устройство практически лежит на земле. Стойка его погнулась так, будто ее таранил автомобиль. Видимо, кто-то решил проверить конструкцию на крепость. Как говорится, сила есть…» - пишет портал «Заречье сегодня».

Вопрос с ящиком будет решать зареченский комбинат бытового устройства.

Это не первый случай вандализма в закрытом городе. В сентябре злоумышленники разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», открытого десятью днями ранее. А в декабре исчезли светодиодные прожекторы, которые подсвечивали каштаны.