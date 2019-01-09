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Общество | В Заречном неизвестный искорежил антивандальный ящик

09.01.2019|15:17
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Антивандальный ящик на улице Ахунской в Заречном не устоял перед целеустремленным горожанином.

Металлический шкафчик предназначался для защиты устройства фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Устройство практически лежит на земле. Стойка его погнулась так, будто ее таранил автомобиль. Видимо, кто-то решил проверить конструкцию на крепость. Как говорится, сила есть…» - пишет портал «Заречье сегодня».

Вопрос с ящиком будет решать зареченский комбинат бытового устройства.

Это не первый случай вандализма в закрытом городе. В сентябре злоумышленники разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», открытого десятью днями ранее. А в декабре исчезли светодиодные прожекторы, которые подсвечивали каштаны.

Источник — фото: zarpressa.ru
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Гость|09.01.2019 15:38|

Заречный и Шемышейка всегда в кримновостях. Вот бы соединить. А ящичек "Лось" сломал.

Гость|09.01.2019 15:49|

Молодец уважаю!надо было туда ещё нагадить.

Гость|09.01.2019 15:50|

Лось подумал что лосихаи и в пер

Гость|09.01.2019 15:54|

Поставьте рядом с ящиком городового и рабочие места и порядок.

Гость|09.01.2019 15:56|

Штраф 1 лям и пятёрку срок - больше ломать не будут.

Гость|09.01.2019 16:05|

А зачем ломать то ? Силы и времени сколько истратил, можно было за пиисят деревяшек купить баллон краски и закрасить стёкла ...

Гость|09.01.2019 16:06|

penzainform.ru писал(a):

В сентябре злоумышленники разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», открытого десятью днями ранее. А в декабре исчезли светодиодные прожекторы, которые подсвечивали каштаны.
А вот это совсем зря дебилки ломали ...

Гость|09.01.2019 16:09|

Чем дальше, тем больше процент дэбилов среди населения.

Имя: Гость
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