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Общество | 12 января гастроэнтерологи и кардиологи примут жителей Пензенской области

09.01.2019|17:35
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В субботу, 12 января, в ряде поликлиник Пензы и районных больниц проведут дополнительный прием пациентов гастроэнтерологи и кардиологи.

Первых можно будет посетить в городских поликлиниках № 1 и 4 и в поликлинике областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

Также гастроэнтерологи примут обратившихся в Сердобскую и Кузнецкую межрайонные больницы и Пензенскую и Никольскую районные.

К кардиологам пациенты смогут прийти в пензенские поликлиники № 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12 и 14. Также прием будет проводиться в Сердобской и Кузнецкой межрайонных больницах, Никольской, Пензенской, Башмаковской, Белинской, Городищенской, Колышлейской, Лунинской, Мокшанской районных и в Тамалинской участковой.

«Запись на прием к гастроэнтерологам и кардиологам в поликлиники, расположенные в городе Пензе, осуществляется через контакт-центр для взрослого населения по телефону 999-130», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На прием в районные и межрайонные больницы нужно записываться через регистратуры.

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Гость|09.01.2019 18:13|

Какой толк от этих приёмов?! Давление изменят,выпишут Актовегин и до свидания.

Гость|09.01.2019 18:44|

Попробуйте запишитесь! Потом расскажете. Такое впрчатление, что им это для галочки нужно. Дебилы...

Имя: Гость
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