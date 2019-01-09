09.01.2019 | 17:35

В субботу, 12 января, в ряде поликлиник Пензы и районных больниц проведут дополнительный прием пациентов гастроэнтерологи и кардиологи.

Первых можно будет посетить в городских поликлиниках № 1 и 4 и в поликлинике областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

Также гастроэнтерологи примут обратившихся в Сердобскую и Кузнецкую межрайонные больницы и Пензенскую и Никольскую районные.

К кардиологам пациенты смогут прийти в пензенские поликлиники № 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12 и 14. Также прием будет проводиться в Сердобской и Кузнецкой межрайонных больницах, Никольской, Пензенской, Башмаковской, Белинской, Городищенской, Колышлейской, Лунинской, Мокшанской районных и в Тамалинской участковой.

«Запись на прием к гастроэнтерологам и кардиологам в поликлиники, расположенные в городе Пензе, осуществляется через контакт-центр для взрослого населения по телефону 999-130», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На прием в районные и межрайонные больницы нужно записываться через регистратуры.