06.01.2019 | 12:45

В понедельник, 7 января, кузнечан приглашают на празднование Рождества Христова в творческий центр «Родина» и главный городской парк.

В 12:00 в отремонтированном в прошлом году центре пройдет благотворительная рождественская елка. Получасом ранее в парке стартует программа «Теплом и светом озаряет нас». В 12:30 там же состоится благотворительная акция мотоклубов «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты».

«В рамках данного мероприятия запланирована развлекательная программа с вручением сладких призов, катание на лошадях, ездовых собаках, квадроциклах, багги, снегоходах, угощение горячим чаем и пловом», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе своя программа празднования. В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Рождественскую литургию. Она начнется ровно в полночь.

7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина. 9 января в 15:00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка.