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Общество | Кузнечане в Рождество поучаствуют в благотворительной акции мотоклубов

06.01.2019|12:45
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В понедельник, 7 января, кузнечан приглашают на празднование Рождества Христова в творческий центр «Родина» и главный городской парк.

В 12:00 в отремонтированном в прошлом году центре пройдет благотворительная рождественская елка. Получасом ранее в парке стартует программа «Теплом и светом озаряет нас». В 12:30 там же состоится благотворительная акция мотоклубов «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты».

«В рамках данного мероприятия запланирована развлекательная программа с вручением сладких призов, катание на лошадях, ездовых собаках, квадроциклах, багги, снегоходах, угощение горячим чаем и пловом», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе своя программа празднования. В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Рождественскую литургию. Она начнется ровно в полночь.

7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина. 9 января в 15:00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка.

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Гость|06.01.2019 13:55|

Ночные шакалы опять в Кузнецке будут нарушать ПДД?

Гость|06.01.2019 14:04|

Скорей бы лето. Хонда заждалась в гараже.

Имя: Гость
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