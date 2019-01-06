Жителей Пензенской области приглашают на мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова.
В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Рождественскую литургию. Она начнется ровно в полночь.
6-го числа глава администрации города Виктор Кувайцев оценил состояние территории, прилегающей к храму, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Наша задача - обеспечить благоустройство подъездных путей, парковочного пространства, а также тротуаров по пути следования желающих попасть на службу», - пояснил он и отдал соответствующие распоряжения.
7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина.
«Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Рождеством и Новым годом, а в центре города (на пл. Ленина) эти персонажи проведут игры для детей и их родителей», - уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.
9 января в 15:00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка.
Еще одна рождественская елка пройдет 13 января (начало в 12:00) в библиотеке имени Лермонтова на проспекте Строителей. Помимо интермедии вокруг главного символа нового года, гости увидят спектакль «Королевство Торобоан». Вход свободный.
Пенза вообще обпразднововалась новый год, когда же конец празднику, или переводите его в круглогодовой. Осточертело сидеть в длительном выходном. Делу время, а потехе час _ забыли совсем. Елку с первого декабря поставили убирать её когда будут в мае?