06.01.2019 | 11:21

Жителей Пензенской области приглашают на мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Рождественскую литургию. Она начнется ровно в полночь.

6-го числа глава администрации города Виктор Кувайцев оценил состояние территории, прилегающей к храму, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наша задача - обеспечить благоустройство подъездных путей, парковочного пространства, а также тротуаров по пути следования желающих попасть на службу», - пояснил он и отдал соответствующие распоряжения.

7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина.

«Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Рождеством и Новым годом, а в центре города (на пл. Ленина) эти персонажи проведут игры для детей и их родителей», - уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

9 января в 15:00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка.

Еще одна рождественская елка пройдет 13 января (начало в 12:00) в библиотеке имени Лермонтова на проспекте Строителей. Помимо интермедии вокруг главного символа нового года, гости увидят спектакль «Королевство Торобоан». Вход свободный.