Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|6 янв 2019|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Пензенцев приглашают на Рождественскую литургию в храм

06.01.2019|11:21
Печать

Жителей Пензенской области приглашают на мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января в Успенском кафедральном соборе на улице Захарова митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет Рождественскую литургию. Она начнется ровно в полночь.

6-го числа глава администрации города Виктор Кувайцев оценил состояние территории, прилегающей к храму, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наша задача - обеспечить благоустройство подъездных путей, парковочного пространства, а также тротуаров по пути следования желающих попасть на службу», - пояснил он и отдал соответствующие распоряжения.

7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина.

«Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Рождеством и Новым годом, а в центре города (на пл. Ленина) эти персонажи проведут игры для детей и их родителей», - уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

9 января в 15:00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка.

Еще одна рождественская елка пройдет 13 января (начало в 12:00) в библиотеке имени Лермонтова на проспекте Строителей. Помимо интермедии вокруг главного символа нового года, гости увидят спектакль «Королевство Торобоан». Вход свободный.

0
0
0
0
 
Гость|06.01.2019 12:16|

Пенза вообще обпразднововалась новый год, когда же конец празднику, или переводите его в круглогодовой. Осточертело сидеть в длительном выходном. Делу время, а потехе час _ забыли совсем. Елку с первого декабря поставили убирать её когда будут в мае?

Гость|06.01.2019 12:18|

penzainform.ru писал(a):

7 января в 12:00 пройдет шествие сказочных персонажей по улице Московской - от Соборной площади до площади Ленина.
Кто персонажи, из средних веков?

Гость|06.01.2019 12:23|

Гость писал(a):

Осточертело сидеть в длительном выходном
А у меня дел полным-полно - успеть бы всё переделать за оставшиеся дни...

Гость|06.01.2019 12:29|

Гость писал(a):

Пенза вообще обпразднововалась новый год, когда же конец празднику, или переводите его в круглогодовой. Осточертело сидеть в длительном выходном. Делу время, а потехе час _ забыли совсем. Елку с первого декабря поставили убирать её когда будут в мае?
Иди и работай....Кто тебе мешает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 