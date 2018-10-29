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Общество | Власти Кузнецка решают, где установить бюст Гагарина

29.10.2018|17:09
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В Кузнецке продолжаются поиски места для установки бюста Юрия Гагарина. Соответствующее поручение дал отделу архитектуры и градостроительства мэр города Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 29 октября.

«В 2019 году, 9 марта, исполнится 85 лет со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. У нас сохранился бюст, который мы можем установить в одном из скверов или на территории школы. Подумайте и дайте предложения. Есть предприниматели, готовые в этом поучаствовать», - отметил Сергей Златогорский.

Полутораметровая скульптура первооткрывателя космоса, выполненная из серого гранита, была обнаружена в 2016 году во время реконструкции старого корпуса бывшей швейной фабрики, носившей имя Гагарина.

Первоначально планировалось, что бюст должен располагаться в районе улицы имени первого космонавта.

Одновременно в городе планировалось установить еще один бюст - русского композитора Петра Чайковского, подаренный кузнецким предпринимателем. Эту идею удалось реализовать: в ноябре 2017 года в городе открылся сквер имени П. И. Чайковского. В церемонии участвовал народный артист СССР, руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

«Есть несколько идей по установке бюста космонавта. Это может быть территории новой школы № 5. Также это может быть территория у перекрестка улиц Белинского и Гагарина. Кроме того, в школе № 17 комсомольская организация носила имя Юрия Гагарина. Какой из этих проектов будет реализован, сейчас решается», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость|29.10.2018 18:01|

место для очередного храмика найти конечно быстрее и проще

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