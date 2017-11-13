13.11.2017 | 12:00

В воскресенье, 12 ноября, в Кузнецке открыли сквер имени П. И. Чайковского. Центром композиции стал постамент с бюстом русского композитора, подаренный меценатом, почетным предпринимателем Евгением Бублиеновым.

В церемонии участвовал народный артист СССР, руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

«Будущее может свершиться только тогда, когда мы помним о том, что было раньше. Этот сквер – повод подумать о красоте, о том, что жизнь прекрасна. Я желаю вам счастья и очень рад, что участвую в таком событии», - подчеркнул почетный гость.

Сквер, расположившийся рядом с музыкальным колледжем, благоустроили и асфальтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Помимо бюста, парк украшают лавочки в стиле 1950-х годов и раритетный фонарь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.