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Общество | Назван срок начала работы санавиации в Пензенской области

29.10.2018|11:03
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В понедельник, 29 октября, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков на планерке в правительстве доложил о том, как продвигается вопрос создания в регионе санавиации.

«В 2019 году будут монтировать площадку силами и средствами «Ростеха», нам выделяют средства, в следующем году будут первые полеты», - пообещал министр.

По его словам, недавно он съездил в Москву, где все договоренности были достигнуты.

Впервые вопрос создания санавиации в регионе был поднят в сентябре во время визита в Пензу заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Она отметила, что в областном центре есть готовая современная база - единый диспетчерский центр на Пионерской улице.

Реализация проекта позволит более оперативно спасать людей в экстренных ситуациях, в том числе при автокатастрофах на трассе М5.

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Гость|29.10.2018 11:30|

penzainform.ru писал(a):

позволит более оперативно спасать людей в экстренных ситуациях, в том числе при автокатастрофах на трассе М5.
Если кто расшибется на трассе Пенза-Тамбов или Саратов-Н.Новгород, уж не обессудьте...

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