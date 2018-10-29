В понедельник, 29 октября, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков на планерке в правительстве доложил о том, как продвигается вопрос создания в регионе санавиации.
«В 2019 году будут монтировать площадку силами и средствами «Ростеха», нам выделяют средства, в следующем году будут первые полеты», - пообещал министр.
По его словам, недавно он съездил в Москву, где все договоренности были достигнуты.
Впервые вопрос создания санавиации в регионе был поднят в сентябре во время визита в Пензу заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Она отметила, что в областном центре есть готовая современная база - единый диспетчерский центр на Пионерской улице.
Реализация проекта позволит более оперативно спасать людей в экстренных ситуациях, в том числе при автокатастрофах на трассе М5.
penzainform.ru писал(a):Если кто расшибется на трассе Пенза-Тамбов или Саратов-Н.Новгород, уж не обессудьте...